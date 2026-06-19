ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воздушно-космические силы России уничтожили до 20 боевиков ВСУ в районе населенного пункта Маяки в ДНР с помощью авиабомбы ФАБ-3000.
- Пункт временной дислокации ВСУ был обнаружен на краснолиманском направлении расчетами разведывательных дронов группировки «Запад».
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России прямым попаданием бомбы ФАБ-3000 в пункт временной дислокации ВСУ уничтожили до 20 боевиков у населенного пункта Маяки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожил пункт временной дислокации подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Маяки ДНР. В результате прямого попадания уничтожено до 20 боевиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункт временной дислокации противника обнаружили на краснолиманском направлении расчеты разведывательных дронов группировки "Запад".
Минобороны также опубликовало видео с кадрами уничтожения пункта временной дислокации ВСУ.