ВКС России уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России прямым попаданием бомбы ФАБ-3000 в пункт временной дислокации ВСУ уничтожили до 20 боевиков у населенного пункта Маяки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.​