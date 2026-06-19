Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия в течение недели.
- Потери ВСУ составили более 3140 военных, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять артиллерийских орудий.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" в течение недели продолжали активные наступательные действия и нанесли поражение живой силе и технике противника, ВСУ потеряли более 3140 военных, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в недельной сводке российского министерства.
"Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили свыше 3140 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и девять орудий полевой артиллерии", - добавило Минобороны.