ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская группировка «Запад» за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад.
- Потери противника составили более 1490 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке ведомства за период с 13 по 19 июня.
Отмечается, что за неделю группировка нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.