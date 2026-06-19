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ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 19.06.2026
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12:13 19.06.2026 (обновлено: 12:29 19.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1490 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская группировка «Запад» за неделю улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад.
  • Потери противника составили более 1490 военнослужащих и значительное количество техники.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за неделю улучшила тактическое положение, нанесла поражение формированиям 10 украинских бригад, противник потерял более 1490 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение", - говорится в сводке ведомства за период с 13 по 19 июня.
Отмечается, что за неделю группировка нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 120 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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