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ВСУ за неделю потеряли более 2040 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 19.06.2026
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12:12 19.06.2026 (обновлено: 12:17 19.06.2026)
ВСУ за неделю потеряли более 2040 боевиков в зоне действий "Центра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 2040 боевиков в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка.
  • Нанесено поражение формированиям ВСУ и других подразделений.
  • Потери противника составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", освободив Кутузовку и Новый Донбасс, уничтожили за неделю более 2040 военнослужащих ВСУ, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.). Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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