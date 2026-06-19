Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки «Центр» освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ и других подразделений.
- Потери противника составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", освободив Кутузовку и Новый Донбасс, уничтожили за неделю более 2040 военнослужащих ВСУ, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация - ред.). Потери противника на данном направлении составили более 2040 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* Запрещенная в России террористическая организация.