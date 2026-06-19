ВСУ за неделю потеряли более 2040 боевиков в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", освободив Кутузовку и Новый Донбасс, уничтожили за неделю более 2040 военнослужащих ВСУ, 18 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", сообщило в пятницу Минобороны РФ.