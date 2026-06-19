ВСУ за неделю потеряли более 1540 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1540 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.