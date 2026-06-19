Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска взяли под контроль село Юрковка в ДНР.
- Подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии освободили Юрковку, проведя тщательную разведку и нанеся огневое поражение силам ВСУ.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрковка в ДНР, сообщило Минобороны.
"За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Юровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Юровку в ДНР
До этого 15 июня бойцы Южной группировки освободили поселок Артема, а 18-го — Рай-Александровку.
Как уточнили в военном ведомстве, Юрковка расположена в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Взятие этого населенного пункта открывает возможности по развитию успеха на Славянском направлении СВО.
В Минобороны добавили, что освобождали Юрковку подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии. Они провели тщательную разведку и нанесли ВСУ мощное огневое поражение, а затем штурмовики прорвали оборону противника.
Кроме того, за неделю группировка нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. Всего в зоне ответственности "Юга" ВСУ потеряли более 985 военнослужащих, 27 боевых бронемашин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
В течение недели штурмовики Южной группировки продолжали бои в городе Константиновка. Там удалось освободить 627 зданий, уничтожить более 540 украинских солдат, около 160 единиц вооружения и военной техники и 116 автомобилей.
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