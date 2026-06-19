Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Юрковку в ДНР - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 19.06.2026 (обновлено: 15:50 19.06.2026)
ВС России освободили Юрковку в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Юрковка в ДНР

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска взяли под контроль село Юрковка в ДНР.
  • Подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии освободили Юрковку, проведя тщательную разведку и нанеся огневое поражение силам ВСУ.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Юрковка в ДНР, сообщило Минобороны.
"За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Юровку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Юровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Юровку в ДНР
До этого 15 июня бойцы Южной группировки освободили поселок Артема, а 18-го — Рай-Александровку.
Как уточнили в военном ведомстве, Юрковка расположена в 10 километрах от Славянска и Краматорска. Взятие этого населенного пункта открывает возможности по развитию успеха на Славянском направлении СВО.
В Минобороны добавили, что освобождали Юрковку подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии. Они провели тщательную разведку и нанесли ВСУ мощное огневое поражение, а затем штурмовики прорвали оборону противника.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
ВСУ несут большие потери в Константиновке, рассказал замкомандира полка
Вчера, 12:52
Кроме того, за неделю группировка нанесла поражение пяти механизированным, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригадам, бригаде беспилотных систем ВСУ, бригаде морской пехоты и бригаде теробороны. Всего в зоне ответственности "Юга" ВСУ потеряли более 985 военнослужащих, 27 боевых бронемашин, 143 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии.
В течение недели штурмовики Южной группировки продолжали бои в городе Константиновка. Там удалось освободить 627 зданий, уничтожить более 540 украинских солдат, около 160 единиц вооружения и военной техники и 116 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала