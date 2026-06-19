В Японии объяснили, почему не стоит есть одни и те же суши

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура сообщил, что постоянное употребление одних и тех же ингредиентов для суши может привести к перекосу в питании.

По словам эксперта, если постоянно есть один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши) и этот продукт окажется загрязнен, ущерб будет больше.

Кимура рекомендует употреблять разнообразные виды нэта, чтобы насладиться всеми преимуществами суши.

ТОКИО, 19 июн — РИА Новости. При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании, сообщил РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

"Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше", — пояснил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые при изготовлении суши.

Отвечая на вопрос РИА Новости о видах суши, которые не стоит есть слишком часто, эксперт заявил, что каких-то определенных нет.