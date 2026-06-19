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В Японии объяснили, почему не стоит есть одни и те же суши - РИА Новости, 19.06.2026
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02:48 19.06.2026
В Японии объяснили, почему не стоит есть одни и те же суши

РИА Новости: одни и те же суши могут вызвать перекос в питании

© iStock.com / RidofranzРоллы и суши
Роллы и суши - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© iStock.com / Ridofranz
Роллы и суши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура сообщил, что постоянное употребление одних и тех же ингредиентов для суши может привести к перекосу в питании.
  • По словам эксперта, если постоянно есть один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши) и этот продукт окажется загрязнен, ущерб будет больше.
  • Кимура рекомендует употреблять разнообразные виды нэта, чтобы насладиться всеми преимуществами суши.
ТОКИО, 19 июн — РИА Новости. При выборе суши лучше не ограничиваться одними и теми же ингредиентами, поскольку это может привести к перекосу в питании, сообщил РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
"Если есть все время один и тот же вид нэта (ингредиенты для суши), питание тоже будет смещаться в одну сторону. Кроме того, если постоянно есть один и тот же вид нэта и вдруг этот продукт окажется чем-то загрязнен, ущерб будет больше", — пояснил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
Нэта — это рыба, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые при изготовлении суши.
Отвечая на вопрос РИА Новости о видах суши, которые не стоит есть слишком часто, эксперт заявил, что каких-то определенных нет.
"Я рекомендую есть разные виды нэта. Большое разнообразие нэта — одна из привлекательных сторон суши. Обязательно наслаждайтесь этим", — добавил Кимура.
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