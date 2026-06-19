Краткий пересказ от РИА ИИ
- Султан Брунея Хассанал Болкиах сидел за штурвалом своего Boeing 747 по пути на саммит Россия — АСЕАН в Казани.
- Болкиах — профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах сидел за штурвалом своего Boeing 747 по пути на саммит Россия - АСЕАН в Казани, выяснил корреспондент РИА Новости.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17-19 июня. На полях саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч, в том числе с прибывшим в Татарстан султаном Брунея.
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Болкиах прилетел на саммит Россия-АСЕАН на своем персональном Boeing 747, во время полета глава государства сам сидел за штурвалом самолета. Султан Хассанал Болкиах - профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов. Так, было и в мае 2026 года, когда он прилетел на Филиппины на саммит АСЕАН.
Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Брунейская сторона не присоединилась к западным санкциям в отношении России, традиционно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по украинской тематике.