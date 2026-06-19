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Султан Брунея сидел за штурвалом самолета по пути на саммит Россия — АСЕАН - РИА Новости, 19.06.2026
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15:20 19.06.2026
Султан Брунея сидел за штурвалом самолета по пути на саммит Россия — АСЕАН

РИА Новости: Султан Брунея Болкиах лично вел самолет на саммит Россия — АСЕАН

© AP Photo / Wason WanichakornХассанал Болкиах
Хассанал Болкиах - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Wason Wanichakorn
Хассанал Болкиах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Султан Брунея Хассанал Болкиах сидел за штурвалом своего Boeing 747 по пути на саммит Россия — АСЕАН в Казани.
  • Болкиах — профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Султан Брунея Хассанал Болкиах сидел за штурвалом своего Boeing 747 по пути на саммит Россия - АСЕАН в Казани, выяснил корреспондент РИА Новости.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, прошел в Казани 17-19 июня. На полях саммита президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встреч, в том числе с прибывшим в Татарстан султаном Брунея.
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Болкиах прилетел на саммит Россия-АСЕАН на своем персональном Boeing 747, во время полета глава государства сам сидел за штурвалом самолета. Султан Хассанал Болкиах - профессиональный летчик и сертифицированный пилот, он нередко лично садится за штурвал собственного воздушного судна во время зарубежных визитов. Так, было и в мае 2026 года, когда он прилетел на Филиппины на саммит АСЕАН.
Бруней и Россия отметят в 2026 году 35-летие установления дипломатических отношений. Брунейская сторона не присоединилась к западным санкциям в отношении России, традиционно воздерживается при голосовании в Генассамблее ООН по несбалансированным проектам резолюций по украинской тематике.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
Президент РФ Владимир Путин и султан Брунея Даруссалам Хаджи Хассанал Болкиах во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Султан Брунея поблагодарил Путина за организацию саммита Россия — АСЕАН
17 июня, 18:38
 
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