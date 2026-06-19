Защита Лерчек согласна на повторную экспертизу по делу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура направила в суд обращение с требованием провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек (Валерии Чекалиной).
- Защита блогера спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры, сообщив, что диагноз (рак желудка четвертой стадии) подтвержден.
- В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), уголовное дело которой приостановили из-за ее болезни, спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры провести повторную судебно-медицинскую экспертизу, заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
Ранее в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку. Сами материалы дела передали от судьи Екатерины Кузьминой, которая его приостановила, судье Джемалу Курбанову.
"Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз (рак желудка четвертой стадии - ред.) подтвержден. Мы абсолютно спокойно относимся к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы", - сказал собеседник агентства.
При этом, защиту по-прежнему не уведомили о направлении обращения прокуратуры в суд, добавил адвокат.
В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Гагаринский суд Москвы в марте выделил ее дело в отдельное производство и приостановил до выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий, не ограничивающий перемещения. В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.
Как указывало следствие, Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин вместе с партнером Романом Вишняком перевели более 251,5 миллиона рублей от продаж в сети фитнес-марафона в ОАЭ на счета нерезидентов, предоставив ложные документы. Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение, суд отправил его на 2,5 года в колонию, Чекалину дали семь лет лишения свободы и штраф более 194 миллионов рублей.
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