Защита Лерчек согласна на повторную экспертизу по делу

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура направила в суд обращение с требованием провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек (Валерии Чекалиной).

Защита блогера спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры, сообщив, что диагноз (рак желудка четвертой стадии) подтвержден.

В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), уголовное дело которой приостановили из-за ее болезни, спокойно отреагировала на инициативу прокуратуры провести повторную судебно-медицинскую экспертизу, заявил РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Ранее в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что прокуратура направила в суд обращение заявителя, требующего провести повторную судебно-медицинскую экспертизу Лерчек. Гражданка, возмущенная тем, что Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, тренируется в спортзале, попросила надзорное ведомство инициировать проверку. Сами материалы дела передали от судьи Екатерины Кузьминой , которая его приостановила, судье Джемалу Курбанову.

"Мы получили результаты очередного обследования. К сожалению, тяжелое заболевание никуда не ушло, диагноз (рак желудка четвертой стадии - ред.) подтвержден. Мы абсолютно спокойно относимся к инициативе надзорного органа о проведении повторной экспертизы", - сказал собеседник агентства.

При этом, защиту по-прежнему не уведомили о направлении обращения прокуратуры в суд, добавил адвокат.

В феврале после рождения четвертого ребенка у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии. Гагаринский суд Москвы в марте выделил ее дело в отдельное производство и приостановил до выздоровления, заменив домашний арест на запрет определенных действий, не ограничивающий перемещения. В настоящее время блогер проходит курс химиотерапии в НМИЦ онкологии имени Блохина.