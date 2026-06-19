Новгородские судьи почтили память жертв массовых убийств фашистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судейское сообщество Новгородской области почтило память жертв массовых убийств фашистов у мемориального комплекса в деревне Жестяная Горка.
- Памятная акция началась с возложения венков и цветов к захоронениям погибших воинов Советской армии и мирных граждан.
- В ходе мероприятия звучали военные песни и стихи, Городской духовой оркестр Великого Новгорода, также была организована иммерсивная экскурсия и продемонстрированы экспонаты Великой Отечественной войны.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Судейское сообщество почтило память жертв массовых убийств фашистов у мемориального комплекса в новгородской деревне Жестяная Горка, сообщает пресс-служба судов Новгородской области.
Уточняется, что возле деревень Жестяная Горка и Черное силами карательных соединений шуцманшафта в 1942-43 годах были совершены массовые убийства советских граждан во время нацистской оккупации. В 2020 году на месте их гибели открыт Мемориальный комплекс в деревне Жестяная Горка Батецкого района. В пятницу судейское сообщество Новгородской области организовало памятное мероприятие в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Памятная акция началась с возложения венков и цветов к захоронениям погибшим воинам Советской армии и мирных граждан... Участники мероприятия исполнили военные песни и стихи. Звучал Городской духовой оркестр Великого Новгорода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также была организована иммерсивная экскурсия и продемонстрированы экспонаты Великой Отечественной войны.
Солецкий районный суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства вынес решение о признании массовых убийств советских граждан, совершенных нацистскими преступниками в районе деревни Жестяная Горка в 1942-1943 годах в годы Великой Отечественной войны, геноцидом советского народа. А 3 апреля 2025 года Новгородский областной суд признал геноцидом массовые убийства советского народа на территории Новгородской области в годы Великой Отечественной войны.
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