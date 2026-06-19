Новгородские судьи почтили память жертв массовых убийств фашистов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Судейское сообщество почтило память жертв массовых убийств фашистов у мемориального комплекса в новгородской деревне Жестяная Горка, сообщает пресс-служба судов Новгородской области.

"Памятная акция началась с возложения венков и цветов к захоронениям погибшим воинам Советской армии и мирных граждан... Участники мероприятия исполнили военные песни и стихи. Звучал Городской духовой оркестр Великого Новгорода", - говорится в сообщении.