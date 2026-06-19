Жителя Ингушетии осудили на восемь лет за подготовку теракта в церкви

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии к восьми годам колонии за подготовку теракта в церкви в городе Сунжа.
- 18-летний житель республики признан виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.
- В отношении еще одного фигуранта дело рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому суд применил принудительные меры медицинского характера из-за наличия у него психического расстройства.
НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ингушетии, которого обвиняли в подготовке теракта в церкви в городе Сунжа, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18-летнего жителя республики признали виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, не предусмотренного законодательством РФ, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.
В СУСК РФ отметили, что дело в отношении еще одного фигуранта рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому в связи с наличием у него психического расстройства суд применил принудительные меры медицинского характера.
В 2025 году уголовные дела в их отношении были направлены в суд. По версии следствия, трое обвиняемых в августе 2024 года вступили в состав запрещенной в РФ международной террористической организации и планировали совершение теракта в Сунже и вооруженного нападения на силовиков. Для этого они приобрели и хранили в тайнике на окраине Сунженского района автоматическое огнестрельное оружие и взрывные устройства.