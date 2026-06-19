Жителя Ингушетии осудили на восемь лет за подготовку теракта в церкви

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии к восьми годам колонии за подготовку теракта в церкви в городе Сунжа.

18-летний житель республики признан виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.

В отношении еще одного фигуранта дело рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому суд применил принудительные меры медицинского характера из-за наличия у него психического расстройства.

НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ингушетии, которого обвиняли в подготовке теракта в церкви в городе Сунжа, сообщили в СУСК РФ по региону.

"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 18-летнего жителя республики признали виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, не предусмотренного законодательством РФ , приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.

В СУСК РФ отметили, что дело в отношении еще одного фигуранта рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому в связи с наличием у него психического расстройства суд применил принудительные меры медицинского характера.

В конце августа 2024 года СК РФ сообщил, что силовики предотвратили теракт в церкви в городе Сунжа в Ингушетии , а также ряд диверсий, готовящихся тремя местными жителями, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними.