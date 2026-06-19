Рейтинг@Mail.ru
Жителя Ингушетии осудили на восемь лет за подготовку теракта в церкви - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 19.06.2026
Жителя Ингушетии осудили на восемь лет за подготовку теракта в церкви

Жителя Ингушетии осудили на восемь лет за подготовку теракта в церкви в Сунже

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд приговорил жителя Ингушетии к восьми годам колонии за подготовку теракта в церкви в городе Сунжа.
  • 18-летний житель республики признан виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.
  • В отношении еще одного фигуранта дело рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому суд применил принудительные меры медицинского характера из-за наличия у него психического расстройства.
НАЛЬЧИК, 19 июн – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии жителя Ингушетии, которого обвиняли в подготовке теракта в церкви в городе Сунжа, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 18-летнего жителя республики признали виновным в участии в деятельности террористической организации, в вооруженном формировании, не предусмотренного законодательством РФ, приготовлении к совершению теракта, хранении оружия и боеприпасов, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.
В СУСК РФ отметили, что дело в отношении еще одного фигуранта рассматривается в Южном военном окружном суде, а к третьему обвиняемому в связи с наличием у него психического расстройства суд применил принудительные меры медицинского характера.
В конце августа 2024 года СК РФ сообщил, что силовики предотвратили теракт в церкви в городе Сунжа в Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся тремя местными жителями, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними.
В 2025 году уголовные дела в их отношении были направлены в суд. По версии следствия, трое обвиняемых в августе 2024 года вступили в состав запрещенной в РФ международной террористической организации и планировали совершение теракта в Сунже и вооруженного нападения на силовиков. Для этого они приобрели и хранили в тайнике на окраине Сунженского района автоматическое огнестрельное оружие и взрывные устройства.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Главарю террористической ячейки из дагестанской колонии увеличили срок
13 февраля, 05:24
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСунженский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала