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В Британии мужчину, столкнувшего ребенка к крокодилу, отпустили под залог - РИА Новости, 19.06.2026
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14:14 19.06.2026
В Британии мужчину, столкнувшего ребенка к крокодилу, отпустили под залог

В Кембриджшире столкнувшего ребенка к крокодилу мужчину отпустили под залог

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчине предъявлено обвинение по подозрению в покушении на убийство за то, что он столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами в частном зоопарке в Кембриджшире.
  • Подозреваемый был отпущен под залог до 18 сентября, ребенок остается в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мужчине, столкнувшему ребенка в вольер с крокодилом в британском графстве Кембриджшир, предъявлены обвинения по подозрению в покушении на убийство, после чего он был отпущен под залог, сообщает газета Times.
В четверг местная полиция сообщила, что злоумышленник столкнул незнакомого ему трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в Кембриджшире.
"Мужчина, арестованный по подозрению в покушении на убийство за то, что, предположительно, толкнул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами, был отпущен под залог после того, как его сочли не способным явиться на допрос", - пишет издание.
Отмечается, что подозреваемый был отпущен под залог до 18 сентября, другие подробности о нем не приводятся. Ребенок остается в больнице в критическом, но стабильном состоянии.
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