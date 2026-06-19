В Британии мужчину, столкнувшего ребенка к крокодилу, отпустили под залог

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчине предъявлено обвинение по подозрению в покушении на убийство за то, что он столкнул трехлетнего ребенка в вольер с крокодилами в частном зоопарке в Кембриджшире.

Подозреваемый был отпущен под залог до 18 сентября, ребенок остается в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мужчине, столкнувшему ребенка в вольер с крокодилом в британском графстве Кембриджшир, предъявлены обвинения по подозрению в покушении на убийство, после чего он был отпущен под залог, сообщает Мужчине, столкнувшему ребенка в вольер с крокодилом в британском графстве Кембриджшир, предъявлены обвинения по подозрению в покушении на убийство, после чего он был отпущен под залог, сообщает газета Times.

В четверг местная полиция сообщила, что злоумышленник столкнул незнакомого ему трехлетнего ребенка в вольер с крокодилом в небольшом частном зоопарке в Кембриджшире.

"Мужчина, арестованный по подозрению в покушении на убийство за то, что, предположительно, толкнул трехлетнего мальчика в вольер с крокодилами, был отпущен под залог после того, как его сочли не способным явиться на допрос", - пишет издание.