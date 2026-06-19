СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба, никто не пострадал.
- Задержан один человек, пока неизвестно, была ли стрельба случайной или целенаправленной.
НЬЮ-ЙОРК, 19 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек задержан, пострадавших нет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Никто не пострадал. Пока неясно, была ли стрельба случайной или целенаправленной", – говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что задержан один человек.
Судя по видео с онлайн-трансляции, стрельба вызвала панику среди прохожих.