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СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба - РИА Новости, 19.06.2026
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01:08 19.06.2026 (обновлено: 09:28 19.06.2026)
СМИ: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

ABC: на Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба, задержан один человек

© REUTERS / Andrew HofstetterСотрудники полиции Нью-Йорка на месте стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 18 июня 2026
Сотрудники полиции Нью-Йорка на месте стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 18 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Andrew Hofstetter
Сотрудники полиции Нью-Йорка на месте стрельбы на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. 18 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба, никто не пострадал.
  • Задержан один человек, пока неизвестно, была ли стрельба случайной или целенаправленной.
НЬЮ-ЙОРК, 19 июн - РИА Новости. Стрельба произошла на Таймс-сквер в Нью-Йорке, один человек задержан, пострадавших нет, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.
"Никто не пострадал. Пока неясно, была ли стрельба случайной или целенаправленной", – говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что задержан один человек.
Судя по видео с онлайн-трансляции, стрельба вызвала панику среди прохожих.
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