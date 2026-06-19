Потенциал для снижения ключевой ставки есть, считают в МЭР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Потенциал для снижения ключевой ставки с учетом текущих трендов в экономике России еще есть, говорится в комментарии МЭР.
- Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Потенциал для снижения ключевой ставки с учетом текущих трендов в экономике России еще есть, говорится в комментарии министерства экономического развития к решению ЦБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, хотя ожидалось снижение до 14%.
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"С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки", - прокомментировали журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, отвечая на соответствующий вопрос.