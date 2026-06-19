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Потенциал для снижения ключевой ставки есть, считают в МЭР - РИА Новости, 19.06.2026
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14:05 19.06.2026
Потенциал для снижения ключевой ставки есть, считают в МЭР

Минэкономразвития видит еще потенциал для снижения ключевой ставки Банка России

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потенциал для снижения ключевой ставки с учетом текущих трендов в экономике России еще есть, говорится в комментарии МЭР.
  • Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Потенциал для снижения ключевой ставки с учетом текущих трендов в экономике России еще есть, говорится в комментарии министерства экономического развития к решению ЦБ.
Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку - девятый раз подряд, но теперь только на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых, хотя ожидалось снижение до 14%.
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"С учетом текущих трендов в экономике считаем, что еще есть потенциал для снижения ключевой ставки", - прокомментировали журналистам в пресс-службе Минэкономразвития, отвечая на соответствующий вопрос.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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