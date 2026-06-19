Немецкая партия призвала защитить советские мемориалы

"Мемориалы и памятники, тем более если они находятся на военных захоронениях или являются зарегистрированными объектами культурного наследия, подлежат особой защите международных соглашений и национальных законов. Как исторические свидетельства они не должны подчиняться духу времени", - говорится в тексте заявления.

В связи с этим фракция ССВ требует ускорить внесение в список объектов культурного наследия тех мемориалов и памятников, которые еще не были в него включены, а также пресекать любые изменения или дополнения мемориалов и памятников, внесенных в список объектов культурного наследия, если они осуществляются в целях политически мотивированного влияния, за исключением исправления фактических ошибок на информационных и памятных табличках.