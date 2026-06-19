Краткий пересказ от РИА ИИ
- Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) потребовала обеспечить эффективную защиту советских мемориалов в Германии и пресечь попытки исторического ревизионизма.
- Фракция ССВ в ландтаге Бранденбурга включила в повестку дня требование обеспечить защиту мемориалов и памятников, а также пресечь исторический ревизионизм в преддверии 85-й годовщины нападения германского вермахта на Советский Союз.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) потребовала обеспечить эффективную защиту советских мемориалов в Германии и пресечь попытки исторического ревизионизма, сообщила внешнеполитический эксперт ССВ Севим Дагделен.
"В отличие от опьяненных войной "Зеленых" и их пособников из берлинских "Левых", которые хотят переосмыслить советские мемориалы, партия ССВ демонстрирует стабильную позицию: по инициативе фракции ССВ в ландтаге Бранденбурга сегодня, в преддверии 85-й годовщины нападения германского вермахта на Советский Союз, в повестку дня включено требование обеспечить эффективную защиту мемориалов и памятников, а также пресечь исторический ревизионизм", - написала Дагделен в соцсети X.
Она опубликовала текст заявления фракции ССВ. В нем отмечается, что с 2022 года в Германии звучит все больше требований подвергнуть критическому пересмотру или "контекстуализации" практикуемую до этого времени политику памяти, а вместе с ней и мемориалы с памятниками.
"Мемориалы и памятники, тем более если они находятся на военных захоронениях или являются зарегистрированными объектами культурного наследия, подлежат особой защите международных соглашений и национальных законов. Как исторические свидетельства они не должны подчиняться духу времени", - говорится в тексте заявления.
В связи с этим фракция ССВ требует ускорить внесение в список объектов культурного наследия тех мемориалов и памятников, которые еще не были в него включены, а также пресекать любые изменения или дополнения мемориалов и памятников, внесенных в список объектов культурного наследия, если они осуществляются в целях политически мотивированного влияния, за исключением исправления фактических ошибок на информационных и памятных табличках.
Представители фракций СДПГ и "Зеленых" в Палате депутатов Берлина выступили ранее с инициативой о так называемой "критической контекстуализации" советских военных мемориалов в Трептов-парке и Тиргартене. Как сообщала газета Welt am Sonntag, немецкие депутаты потребовали установить у гранитных стел с цитатами Иосифа Сталина пояснительные стенды и QR-коды, чтобы дополнить их информацией о "преступлениях сталинского режима", пакте Молотова-Риббентропа и "жертвах советской власти".
Посольство России в Германии назвало недопустимыми и кощунственными любые попытки нивелировать значение, а также изменить первоначальный смысл и поместить в иной исторический контекст значение символов Победы над нацистской Германией. В этой связи в посольстве призвали Берлин не заниматься историческим ревизионизмом, борясь с памятниками, а способствовать восстановлению исторической справедливости путем официального признания Германией преступлений нацистов и их пособников геноцидом народов Советского Союза.
В Германии призвали отменить все санкции против России
11 июня, 11:33