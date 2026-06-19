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США должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 19.06.2026
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15:22 19.06.2026 (обновлено: 16:46 19.06.2026)
США должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ, заявил Лавров

Лавров: США должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ против РФ

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что США должны заметить террористические акты ВСУ в отношении России.
  • Он сообщил, что Трамп "жутко удивился", узнав о законах Украины по запрету русского языка и Украинской православной церкви.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США, которые хотят помочь в урегулировании украинского конфликта, должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своей коллегой из Мадагаскара.
Он добавил, что американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, которые в ближайшее время должны посетить Россию, "будет полезно лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима".
Он рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным "жутко удивился", когда узнал, что на Украине приняты законы по запрету русского языка и Украинской православной церкви.
"Он несколько раз переспрашивал у (госсекретаря США) Марко Рубио и (спецпосланника Стива) Уиткоффа, которые его сопровождали: это правда? Они ему подтвердили, что это правда", - поделился министр.
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В миреСШАРоссияМадагаскарСергей ЛавровДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинская православная церковь
 
 
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