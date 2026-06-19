Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лавров заявил, что США должны заметить террористические акты ВСУ в отношении России.
- Он сообщил, что Трамп "жутко удивился", узнав о законах Украины по запрету русского языка и Украинской православной церкви.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США, которые хотят помочь в урегулировании украинского конфликта, должны заметить возмутительные террористические акты ВСУ в отношении России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"Эти возмутительные террористические акты должны, конечно, быть замечены нашими американскими коллегами, которые хотят помочь достижению согласий по украинскому урегулированию. Мы к этому готовы", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров со своей коллегой из Мадагаскара.
Он добавил, что американским переговорщикам Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, которые в ближайшее время должны посетить Россию, "будет полезно лишний раз ознакомиться с фактами, которые показывают сущность киевского режима".
Он рассказал, что президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске с президентом России Владимиром Путиным "жутко удивился", когда узнал, что на Украине приняты законы по запрету русского языка и Украинской православной церкви.
"Он несколько раз переспрашивал у (госсекретаря США) Марко Рубио и (спецпосланника Стива) Уиткоффа, которые его сопровождали: это правда? Они ему подтвердили, что это правда", - поделился министр.