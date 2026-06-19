В США предложили использовать активы России для закупки оружия ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа американских сенаторов внесла законопроект (SABER Act), который позволит Украине использовать замороженные российские активы для закупки военного оборудования.
- Действующий закон REPO Act уже разрешает конфисковывать замороженные российские суверенные активы под юрисдикцией США и передавать их Украине для оказания помощи.
- МИД России неоднократно называл заморозку российских активов на Западе воровством.
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центрального банка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования, следует из заявления офиса сенатора Тима Кейна.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.
Новый законопроект получил название "Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности" (SABER Act). Он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.