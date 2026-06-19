В США предложили использовать активы России для закупки оружия ВСУ

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла законопроект, который позволит Украине использовать замороженные активы Центрального банка и другие российские суверенные активы для закупки военного оборудования, следует из заявления офиса сенатора Тима Кейна.

Новый законопроект получил название "Закон об изъятых активах для обеспечения боевой техники и готовности" (SABER Act). Он должен расширить REPO Act и добавить к разрешенным целям закупку военного оборудования для Украины.