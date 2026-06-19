Лавров прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской Республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.