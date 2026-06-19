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Лавров прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном - РИА Новости, 19.06.2026
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14:39 19.06.2026 (обновлено: 14:47 19.06.2026)
Лавров прокомментировал подписание меморандума между США и Ираном

Лавров: Россия надеется на соблюдение договора между США и Ираном

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил Лавров.
  • Он обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. РФ надеется, что подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании позволит не допустить возобновления боевых действий в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас общая оценка того, что касается ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Исламской Республики Иран. Надеемся, что подписанный меморандум между Вашингтоном и Тегераном позволит не допустить возобновления насилия", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Мадагаскара Алис Ндьяй.
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