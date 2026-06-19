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США начали расследование в отношении Германии - РИА Новости, 19.06.2026
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13:00 19.06.2026 (обновлено: 13:14 19.06.2026)
США начали расследование в отношении Германии

США начали расследование против ФРГ из-за недофинансирования разработки лекарств

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали расследование в отношении ФРГ по подозрению в недостаточном финансировании закупок новейших лекарственных препаратов.
  • Расследование должно установить, являются ли недостаточные платежи Германии за инновационную медицинскую продукцию необоснованными и не создают ли они препятствий для американской торговли.
  • Торговый представитель США предлагает устранить дисбаланс путем дополнительных скидок или обязательных скидок с плавающей ставкой.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты начали расследование в отношении ФРГ, которую Вашингтон подозревает в недостаточном финансировании закупок новейших лекарственных препаратов, что может негативно влиять на американскую торговлю, говорится в заявлении на сайте торгового представителя США Джеймисона Грира.
"Торговый представитель США Джеймисон Грир сегодня инициировал расследование… в отношении Германии. Это расследование постарается установить, является ли постоянные недостаточные платежи Германии за инновационную медицинскую продукцию необоснованными и не представляют ли они собой бремя или ограничения для американской торговли", - сообщается в документе.
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Расследованию предшествовали "месяцы содержательных обсуждений" с германскими партнерами, утверждается в сообщении.
Торговый представитель США предлагает устранить дисбаланс в этой сфере путем, например, дополнительных скидок или обязательных скидок с плавающей ставкой.
Американская сторона запросила консультации с ФРГ, добавлено там.
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В мае 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении политики наибольшего благоприятствования для цен на лекарства в США, привязав их к более низким ценам на эти лекарства в европейских аптеках для снижения их стоимости в США. На этом фоне фармацевтические компании начали задерживать или отменять выход своих лекарств на европейские рынки для того, чтобы не терять прибыль на американском рынке.
При этом в самой ФРГ разрабатывается пакет жестких мер экономии в системе здравоохранения, в рамках которого, в частности, предполагается уменьшение срока, в который фармкомпании могут продавать новые лекарства по той цене, которую они назначат. На этом фоне гендиректор британской фармакологической кампании AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил, что AstraZeneca может приостановить поставки новых лекарственных препаратов на рынок Германии в следующем году.
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