США сообщили о новом ударе, нанесенном по судну в Тихом океане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США нанесли удар по лодке в Тихом океане по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована.
- По данным разведки, судно двигалось по маршрутам наркотрафика, в результате удара трое человек были убиты, американские военные не пострадали.
ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. Американские военные в очередной раз атаковали лодку в Тихом океане, якобы принадлежавшую наркотеррористам, сообщило южное командование (SOUTHCOM).
"Восемнадцатого июня по приказу командующего SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована совместная оперативная группа Southern Spear нанесла удар по судну, управляемому признанной террористической организацией", — говорится на странице командования в соцсети Х.
По данным разведки, судно двигалось по маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана.
Трое якобы наркотеррористов были убиты. Американские военные не пострадали.