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"Улица в один конец": Хегсет резко высказался на саммите НАТО - РИА Новости, 19.06.2026
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01:05 19.06.2026
"Улица в один конец": Хегсет резко высказался на саммите НАТО

Bild: Хегсет обвинил союзников по НАТО в безответственности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Глава Пентагона Пит Хегсет . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет обрушился с обвинениями на страны НАТО, назвав альянс «бумажным тигром и улицей в один конец».
  • Хегсет призвал НАТО вновь стать «жестким военным альянсом» и взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
  • Хегсет заявил, что вклад США в альянс будет напрямую привязан к увеличению оборонных расходов стран НАТО.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на заседания глав минобороны стран НАТО, обрушился с угрозами на страны альянса, обвинив их в безответственности и недопонимании, пишет немецкий таблоид Bild.
Издание отмечает, что Хегсет назвал НАТО "бумажным тигром и улицей в один конец", после чего обрушился с обвинениями на европейские страны.
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"Несмотря на нашу четкую позицию, кажется, что слишком многие столицы наших союзников все еще что-то неправильно понимают", — сказал он.
По мнению Хегсета, сила альянса заключается не в комитетах и маленьких флажках на столах, а в „воинах“.
"Некоторые из крупнейших экономик НАТО, одни из наших самых богатых стран, союзники, <…>, по-прежнему считают, что эпоха "безбилетников" продолжается", — подчеркнул глава Пентагона.
Вчера глава Пентагона Пит Хегсет призвал НАТО вновь стать "жестким военным альянсом", который должен взять на себя главенствующую роль в обеспечении безопасности Европы.
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Он добавил, что в дальнейшем вклад США будет напрямую привязан к тому, как страны НАТО будут увеличивать свои оборонные расходы. При этом американский проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год он назвал "посланием для мира" о том, что США также инвестируют в оборону.
В конце мая немецкий журнал Spiegel писал, что Вашингтон намерен значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе поставки таких ключевых ресурсов, как истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики. Кроме того, США выведут из Германии пять тысяч своих военнослужащих. На этом фоне европейские страны и Канада наращивают военные расходы и в прошлом году увеличили их до 90 миллиардов долларов.
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