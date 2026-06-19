Назад в девяностые: США предлагают миру услуги глобального рэкета

Единственным пунктом договоренностей между США и Ираном, который не дает поводов для двойственных толкований, стала полная разблокировка судоходства в Ормузском проливе. При этом не успели просохнуть электронные чернила на подписях официальных представителей сторон, как издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Соединенные Штаты рассматривают возможность платного и ускоренного проведения судов через Ормуз под конвоем своих боевых кораблей.

Если утверждение верно и в коридорах Белого дома и Пентагона действительно витают подобные мысли, это гораздо более важное свидетельство реального положения вещей и намерений Вашингтона, чем все разделы подписанного меморандума.

Условия, согласованные американской и иранской сторонами, подразумевают немедленное снятие блокады злосчастного пролива, при этом на полную нормализацию судоходства отводится 30 дней. Все вроде бы понятно, и на этом фоне Катар поспешно заявил, что готов в течение двух месяцев восстановить половину производства природного газа, а за восемь месяцев вернуться к довоенным объемам добычи. И вдруг такой американский кунштюк.

Первое, что приходит на ум и в целом согласуется с первоначальными оценками аналитиков, — ни о каком долгосрочном прекращении боевых действий речь не идет и противники, образно говоря, разошлись по углам, чтобы отдохнуть и набраться сил перед новым раундом. Такой вариант выглядит весьма вероятным, однако нельзя сбрасывать со счетов, что, вполне возможно, действительно имеют место твердые договоренности по открытию Ормузского пролива, однако Штаты решили сыграть на опережение, только уже не против Ирана.

Приблизительно на второй месяц боевых действий, когда стало совершенно очевидно, что американцы увязли в конфликте и быстрой победоносной войны не получилось, из Вашингтона стали звучать заявления, которые тогда вызвали недоумение. Звучали они по-разному, но общий посыл сводился к тому, что все государства, пострадавшие от блокировки Ормуза, подводили к мысли, что гарантированную безопасность морского товарного трафика может обеспечить только американская армия. Уже на рубеже апреля в аналитических кругах стала курсировать теория, что Вашингтон на фоне буксующей военной операции против Ирана решил использовать персов в качестве пугала и продавать охранные услуги толстосумам Персидского залива. Эдакий ЧОП государственного масштаба с авианосцами в оружейной пирамиде. Учитывая, что судоходство через Ормуз реально регулировал Иран, многие тогда поспешили посмеяться, однако есть ненулевая вероятность, что переговоры о перемирии тогда уже шли и американцы одновременно прощупывали потенциальный рынок и "мариновали" клиентов.

Бизнес более чем многообещающий в плане прибылей.

До начала боевых действий через горловину Ормузского пролива ежесуточно проходили порядка 140 коммерческих судов, из которых около 20 были нефтеналивными танкерами и газовозами с СПГ. Ежедневно через эти морские ворота в большой мир уходили 15 миллионов баррелей сырой нефти и еще пять миллионов продуктов нефтепереработки, составлявших до четверти мирового суточного предложения. Остальное приходилось на минеральные удобрения, серу, различное химическое сырье. В обратном же направлении в основном шла сельскохозяйственная и пищевая продукция, электроника и всевозможное промышленное оборудование. Для стран Залива жизненно важен и экспорт, чтобы зарабатывать деньги, и импорт, чтобы конвертировать прибыль в товары различной степени важности и необходимости.

Американцы эту зависимость просчитали заранее, и не исключено, что в некоторой степени даже радовались ударам Ирана, так как персидский ракетный кнут делал все более привлекательным американский пряник, пусть даже за немалые деньги. Именно поэтому в Вашингтоне случилась форменная истерика, когда Тегеран стал взимать за проход каждого танкера по два миллиона долларов, ведь эти деньги не просто шли в иранский бюджет. Они шли туда из американского кармана, так как Соединенные Штаты заочно уже считали их своим военным бонусом и компенсацией за труды тяжкие.

Согласно данным морских онлайн-трекеров, в наиболее напряженные периоды через иранское военно-финансовое сито проходили по десять коммерческих судов и два-три танкера в сутки. То есть даже по нижней планке персы взимали около шести миллионов долларов в день. Не бог весть какие деньги в глобальном плане, но, как говаривал известный литературный персонаж, шесть миллионов — когда они у тебя есть, а когда их нет — это уже 12 миллионов.