МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Западе обсуждают "новые" данные об американских зарубежных биолабораториях, часть которых действовала на Украине. Вашингтону вся эта активность влетала в копеечку, и с этим еще предстоит разбираться: впервые о непрозрачной деятельности сообщили официально. Россия же годами пыталась обратить на это внимание международной общественности. Возможно, теперь и в США осознают, что натворили.
С чего все началось?
Судя по рассекреченным данным, американское Минобороны инвестировало в строительство биолабораторий в украинских регионах более 11 миллионов долларов. Речь идет как минимум о 40 учреждениях. Всего же финансировали порядка 120 в трех десятках стран.
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон
Эту информацию раскрыла уходящая 30 июня в отставку директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Соответствующее расследование инициировал в мае прошлого года Дональд Трамп.
Габбард подчеркнула: работа лабораторий не была "прозрачной". И, вероятно, небезопасной.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп
Чем занимались "ученые"?
Минобороны США через подрядчиков открывало на Украине научные базы. По документам — для создания противовирусных препаратов.
Но Габбард утверждает: в лабораториях искусственно усиливали свойства патогенов. Это очевидная биологическая угроза. Особенно теперь: проследить за оставшимися на Украине материалами (а это штаммы сибирской язвы, туберкулеза, лихорадок, включая Эболу, и многого другого) в условиях боевых действий непросто.
Антитрамповские СМИ тут же обвинили Габбард в прокремлевской пропаганде. Но простые американцы восприняли ее выступление всерьез.
© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард
"Понятно: все, что про нее пишут, — неправда, она разве только занизила цифры. В принципе, это не стало шоком: в разных сообществах эту тему обсуждали давно, да и в СМИ проходила информация, просто неподтвержденная. Сейчас доклад Габбард в соцсетях тоже обсуждают, но, к сожалению, не в плане биологической угрозы, о которой она сказала, а в основном с точки зрения потраченных денег", — отметил в беседе с РИА Новости Росс Ма из Сан-Диего, голосующий за республиканцев.
Россия предупреждала давно
Москва на всех уровнях годами указывала на нечистоплотную деятельность США на Украине. В частности, в Минобороны сообщали: на освобожденных территориях нашли весомые улики, подтверждающие давние подозрения.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
В Москве неоднократно подчеркивали: компании из США и Европы проводили клинические испытания несертифицированных препаратов на украинских гражданах. В подконтрольных биолабораториях американцы изучали опасные вирусы, в том числе обезьянью оспу и COVID-19, "по случайности" распространившиеся вскоре по всему миру. А заинтересованы в этом были в первую очередь фармкомпании и их политическое лобби.
Конечным заказчиком выступал Пентагон, но главные выгодоприобретатели — Pfizer и Moderna, которые на волне пандемии предлагали свои разработки в качестве лекарства.
© AP Photo / Ariel SchalitФлаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
В США, естественно, все отрицали. Сотрудничество Пентагона и украинских структур в сфере биотехнологий, конечно, признавали — такого шила в мешке не утаишь. Но настаивали на исключительно "оборонительном" характере сотрудничества.
Внутриполитические соображения
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с РИА Новости предупредил: обольщаться нынешними откровениями, прозвучавшими из Вашингтона, не стоит.
"Хотелось бы увидеть реальные шаги по прекращению этой деятельности. Пока же все выглядит как очередной этап внутриполитической борьбы: республиканцы лишний раз напоминают о промахах демократов", — указал он.
© AP Photo / Ross D. FranklinСторонники президента США Дональда Трампа в Финиксе
© AP Photo / Ross D. Franklin
Сторонники президента США Дональда Трампа в Финиксе
Пройтись по Демпартии для республиканцев сейчас действительно как нельзя кстати. В ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс, и аналитики уверенно предсказывают трампистам поражение.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин объяснил РИА Новости, чем занимались в украинских лабораториях. "Именно биологическим оружием, которое в том числе пытались "настроить" на различные народы, этносы, — говорит он. — Это давние разработки американцев, они не прекращают исследование в этом направлении. И Украина уже пять лет назад была под завязку забита оружием массового уничтожения. И успела бы им воспользоваться, если бы не СВО".
© AP Photo / Patrick SemanskyЛаборатория Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик, Мэриленд
© AP Photo / Patrick Semansky
Лаборатория Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик, Мэриленд
Как Трамп разыграет карту с докладом Габбард, пока не ясно. Возможно, он действительно ограничится внутриполитической борьбой. Но не исключено, что воспользуется этим аргументом и для давления на киевский режим. В конце концов, Трамп не оставляет надежд принудить Украину к миру.
В ЕС, упорно продолжающем поддерживать Зеленского, доклад Габбард не заметили. Однако отдельные оппозиционные политики — в Финляндии, Германии — о замалчивании скандала с биолабораториями заявили весьма громко. С учетом шаткого положения правящего европейского истеблишмента можно надеяться, что таких голосов станет больше.