"Признали очевидное". Почему США наконец согласились с Россией по Украине

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На Западе обсуждают "новые" данные об американских зарубежных биолабораториях, часть которых действовала на Украине. Вашингтону вся эта активность влетала в копеечку, и с этим еще предстоит разбираться: впервые о непрозрачной деятельности сообщили официально. Россия же годами пыталась обратить на это внимание международной общественности. Возможно, теперь и в США осознают, что натворили.

С чего все началось?

Судя по рассекреченным данным, американское Минобороны инвестировало в строительство биолабораторий в украинских регионах более 11 миллионов долларов. Речь идет как минимум о 40 учреждениях. Всего же финансировали порядка 120 в трех десятках стран.

© AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон © AP Photo / Carolyn Kaster Пентагон

Эту информацию раскрыла уходящая 30 июня в отставку директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Соответствующее расследование инициировал в мае прошлого года Дональд Трамп.

Габбард подчеркнула: работа лабораторий не была "прозрачной". И, вероятно, небезопасной.

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Президент США Дональд Трамп

Чем занимались "ученые"?

Минобороны США через подрядчиков открывало на Украине научные базы. По документам — для создания противовирусных препаратов.

Но Габбард утверждает: в лабораториях искусственно усиливали свойства патогенов. Это очевидная биологическая угроза. Особенно теперь: проследить за оставшимися на Украине материалами (а это штаммы сибирской язвы, туберкулеза, лихорадок, включая Эболу, и многого другого) в условиях боевых действий непросто.

Антитрамповские СМИ тут же обвинили Габбард в прокремлевской пропаганде. Но простые американцы восприняли ее выступление всерьез.

© AP Photo / Alex Brandon Тулси Габбард © AP Photo / Alex Brandon Тулси Габбард

"Понятно: все, что про нее пишут, — неправда, она разве только занизила цифры. В принципе, это не стало шоком: в разных сообществах эту тему обсуждали давно, да и в СМИ проходила информация, просто неподтвержденная. Сейчас доклад Габбард в соцсетях тоже обсуждают, но, к сожалению, не в плане биологической угрозы, о которой она сказала, а в основном с точки зрения потраченных денег", — отметил в беседе с РИА Новости Росс Ма из Сан-Диего, голосующий за республиканцев.

Россия предупреждала давно

Москва на всех уровнях годами указывала на нечистоплотную деятельность США на Украине. В частности, в Минобороны сообщали: на освобожденных территориях нашли весомые улики, подтверждающие давние подозрения.

В Москве неоднократно подчеркивали: компании из США и Европы проводили клинические испытания несертифицированных препаратов на украинских гражданах. В подконтрольных биолабораториях американцы изучали опасные вирусы, в том числе обезьянью оспу и COVID-19, "по случайности" распространившиеся вскоре по всему миру. А заинтересованы в этом были в первую очередь фармкомпании и их политическое лобби.

Конечным заказчиком выступал Пентагон, но главные выгодоприобретатели — Pfizer и Moderna, которые на волне пандемии предлагали свои разработки в качестве лекарства.

© AP Photo / Ariel Schalit Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech © AP Photo / Ariel Schalit Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech

В США, естественно, все отрицали. Сотрудничество Пентагона и украинских структур в сфере биотехнологий, конечно, признавали — такого шила в мешке не утаишь. Но настаивали на исключительно "оборонительном" характере сотрудничества.

Внутриполитические соображения

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в разговоре с РИА Новости предупредил: обольщаться нынешними откровениями, прозвучавшими из Вашингтона, не стоит.

"Хотелось бы увидеть реальные шаги по прекращению этой деятельности. Пока же все выглядит как очередной этап внутриполитической борьбы: республиканцы лишний раз напоминают о промахах демократов", — указал он.

© AP Photo / Ross D. Franklin Сторонники президента США Дональда Трампа в Финиксе © AP Photo / Ross D. Franklin Сторонники президента США Дональда Трампа в Финиксе

Пройтись по Демпартии для республиканцев сейчас действительно как нельзя кстати. В ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс, и аналитики уверенно предсказывают трампистам поражение.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин объяснил РИА Новости, чем занимались в украинских лабораториях. "Именно биологическим оружием, которое в том числе пытались "настроить" на различные народы, этносы, — говорит он. — Это давние разработки американцев, они не прекращают исследование в этом направлении. И Украина уже пять лет назад была под завязку забита оружием массового уничтожения. И успела бы им воспользоваться, если бы не СВО".

© AP Photo / Patrick Semansky Лаборатория Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик, Мэриленд © AP Photo / Patrick Semansky Лаборатория Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрик, Мэриленд

Как Трамп разыграет карту с докладом Габбард, пока не ясно. Возможно, он действительно ограничится внутриполитической борьбой. Но не исключено, что воспользуется этим аргументом и для давления на киевский режим. В конце концов, Трамп не оставляет надежд принудить Украину к миру.