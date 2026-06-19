Гражданин Румынии получил срок за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Гражданин Румынии, передававший украинским кураторам данные о средствах ПВО в Сочи и задержанный в Краснодарском крае, осужден за шпионаж на 15 лет, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.