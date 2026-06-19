Гражданин Румынии получил срок за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Румынии Керчо Д. А. осужден за шпионаж на 15 лет.
- Он передавал украинским кураторам данные о средствах ПВО в Сочи.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Гражданин Румынии, передававший украинским кураторам данные о средствах ПВО в Сочи и задержанный в Краснодарском крае, осужден за шпионаж на 15 лет, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Керчо Д.А., 2002 г.р., за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины … Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В августе 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России.
Однако ФСБ задержала злоумышленника, а следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследовал в его отношении уголовное дело.