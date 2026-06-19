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Гражданин Румынии получил срок за передачу Украине данных о ПВО в Сочи - РИА Новости, 19.06.2026
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09:46 19.06.2026
Гражданин Румынии получил срок за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

Гражданин Румынии получил 15 лет за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданин Румынии Керчо Д. А. осужден за шпионаж на 15 лет.
  • Он передавал украинским кураторам данные о средствах ПВО в Сочи.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Гражданин Румынии, передававший украинским кураторам данные о средствах ПВО в Сочи и задержанный в Краснодарском крае, осужден за шпионаж на 15 лет, сообщил в пятницу ЦОС ФСБ.
"Вступил в законную силу обвинительный приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Румынии Керчо Д.А., 2002 г.р., за разведывательную деятельность в пользу спецслужб Украины … Решением суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) УК России. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В августе 2024 года фигурант по заданию украинских спецслужб собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО, находящихся в Сочи. За это украинский куратор обещал гражданину Румынии помочь выехать из России и вступить в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины для участия в боевых действиях против России.
Однако ФСБ задержала злоумышленника, а следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследовал в его отношении уголовное дело.
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