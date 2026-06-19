СМИ: SpaceX предупредила ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине

"Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", - говорится в документе, направленном европейским чиновникам и оказавшемся в распоряжении издания.