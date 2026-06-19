СМИ: SpaceX предупредила ЕС о помехах для спутниковой связи на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Компания SpaceX предупредила Евросоюз, что планы ограничить доступ к радиочастотному спектру создадут глобальные помехи, в том числе для спутниковой связи на Украине.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска предупредила Евросоюз, что планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру создадут глобальные помехи, в том числе для спутниковой связи на Украине, сообщает газета Financial Times.
В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона, позволяющего смартфонам подключаться напрямую к спутникам, для европейских компаний, тем самым ограничив доступ к этим частотам для американских и китайских игроков.
"Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", - говорится в документе, направленном европейским чиновникам и оказавшемся в распоряжении издания.
По мнению SpaceX, инициатива ЕС ставит страну регистрации оператора выше экономических и технических реалий.
Предложение Еврокомиссии еще предстоит согласовать со странами ЕС и Европарламентом.
Источник, близкий к SpaceX, заявил, что компания все еще надеется повлиять на развитие событий, учитывая опасения, высказанные представителями отрасли и несколькими европейскими правительствами.