Совбез ООН 22 июня проведет заседание по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 22 июня.
- Заседание запросили западные страны.
ООН, 19 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет в понедельник, 22 июня, заседание по Украине, следует из расписания работы органа.
Заседание по Украине запланировано на понедельник, 22 июня, на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Его запросили западные страны.
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