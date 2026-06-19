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Совбез ООН 22 июня проведет заседание по Украине - РИА Новости, 19.06.2026
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20:44 19.06.2026 (обновлено: 20:45 19.06.2026)
Совбез ООН 22 июня проведет заседание по Украине

Совбез ООН по запросу западных стран проведет заседание по Украине 22 июня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет безопасности ООН проведет заседание по Украине 22 июня.
  • Заседание запросили западные страны.
ООН, 19 июн - РИА Новости. Совет безопасности ООН проведет в понедельник, 22 июня, заседание по Украине, следует из расписания работы органа.
Заседание по Украине запланировано на понедельник, 22 июня, на 15.00 по местному времени (22.00 мск).
Его запросили западные страны.
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