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Сомнолог рассказал, с чем связано тяжелое пробуждение по утрам - РИА Новости, 19.06.2026
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19:29 19.06.2026
Сомнолог рассказал, с чем связано тяжелое пробуждение по утрам

Бузунов: тяжелое пробуждение связано с недосыпом или неправильным режимом

Бессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Бессонница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тяжелое пробуждение по утрам чаще всего связано с недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или инерцией сна.
  • Секрет легкого пробуждения заключается в стабильном времени подъема, достаточном количестве сна и отказе от переноса будильника.
  • Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее переключиться в режим бодрствования, являясь главным сигналом для биологических часов.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тяжелое пробуждение по утрам чаще всего связано с недостатком сна или несовпадением режима с биологическими часами, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.
"Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация - человек просто не высыпается", - сказал Бузунов газете ВЗГЛЯД.
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По словам врача, вторая причина - несовпадение с биологическими часами. Например, если человек - "сова", но вынужден вставать в шесть утра, его организм в это время еще находится в биологической ночи, пояснил Бузунов.
Еще одной причиной тяжелого пробуждения он назвал инерцию сна - состояние заторможенности, которое особенно заметно, если будильник прозвенел в фазе глубокого сна. Однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно улучшается, добавил он.
В состоянии тревоги, хронического стресса и при бессоннице мозг остается настороженным даже ночью, из-за чего сон становится поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше не замечал, добавил Бузунов.
Специалист объяснил, что секрет легкого пробуждения заключается в режиме: важно стабильное время подъема, достаточное количество сна, а также отказ от переноса будильника. Он предупредил, что кофе лишь маскирует недосып, а физическая активность ускоряет переход к бодрствованию.
"Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее понять, что день начался. Он является главным сигналом для биологических часов и помогает мозгу быстрее переключиться в режим бодрствования. Поэтому утренний солнечный свет зачастую действует эффективнее дополнительной чашки кофе", – заключил Бузунов.
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