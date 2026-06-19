Сомнолог рассказал, с чем связано тяжелое пробуждение по утрам

Краткий пересказ от РИА ИИ Тяжелое пробуждение по утрам чаще всего связано с недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или инерцией сна.

Секрет легкого пробуждения заключается в стабильном времени подъема, достаточном количестве сна и отказе от переноса будильника.

Свет подавляет выработку мелатонина и помогает организму быстрее переключиться в режим бодрствования, являясь главным сигналом для биологических часов.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тяжелое пробуждение по утрам чаще всего связано с недостатком сна или несовпадением режима с биологическими часами, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов.

"Чаще всего тяжелое пробуждение связано с одной из трех причин: недостатком сна, несовпадением режима с биологическими часами или так называемой инерцией сна. Самая распространенная ситуация - человек просто не высыпается", - сказал Бузунов газете ВЗГЛЯД

По словам врача, вторая причина - несовпадение с биологическими часами. Например, если человек - "сова", но вынужден вставать в шесть утра, его организм в это время еще находится в биологической ночи, пояснил Бузунов.

Еще одной причиной тяжелого пробуждения он назвал инерцию сна - состояние заторможенности, которое особенно заметно, если будильник прозвенел в фазе глубокого сна. Однако уже через 20–30 минут самочувствие обычно улучшается, добавил он.

В состоянии тревоги, хронического стресса и при бессоннице мозг остается настороженным даже ночью, из-за чего сон становится поверхностным, и человек начинает реагировать на раздражители, которые раньше не замечал, добавил Бузунов.

Специалист объяснил, что секрет легкого пробуждения заключается в режиме: важно стабильное время подъема, достаточное количество сна, а также отказ от переноса будильника. Он предупредил, что кофе лишь маскирует недосып, а физическая активность ускоряет переход к бодрствованию.