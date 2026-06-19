Кировчане собрали в помощь бойцам СВО 350 млн рублей, заявил Соколов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Жители Кировской области собрали в помощь бойцам специальной военной операции 350 миллионов рублей, заявил глава региона Александр Соколов.

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Соколов в пятницу открыл партийную конференцию темой патриотизма и поддержки СВО.

"Жители Кировской области собрали в помощь защитникам Родины более 350 миллионов рублей, 92 гуманитарных конвоя, 1700 тонн груза, 205 тысяч маскировочных сетей, 258 машин. Мы победим, потому что мы вместе", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

"Сегодня Россия проходит время максимальной сосредоточенности. Мы противостоим давлению на информационном, экономическом и военном фронтах. Десятки тысяч наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Среди них – семь Героев России: Владислав Головин, Роман Кулаков, Андрей Митяшин, Сергей Пятин, Александр Чешаев, посмертно – Денис Ягидаров, Эдуард Сабиров", – приводятся в сообщении слова Соколова.

В память о бойцах, павших на полях сражений, он объявил минуту молчания. Глава региона обратил внимание на то, что ни одна семья участников СВО не должна остаться без поддержки.

"Наша обязанность – быть рядом с семьями защитников, помогать их детям, решать пусть небольшие, но жизненно важные для них вопросы. Каждый депутат, каждый член и сторонник партии "Единая России" должен считать делом чести брать шефство над семьями наших героев", - подчеркнул губернатор.