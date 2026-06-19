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Кировчане собрали в помощь бойцам СВО 350 млн рублей, заявил Соколов - РИА Новости, 19.06.2026
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Кировская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Кировская область
 
19:43 19.06.2026
Кировчане собрали в помощь бойцам СВО 350 млн рублей, заявил Соколов

Соколов: жители Кировской области собрали в помощь бойцам СВО 350 млн руб

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Жители Кировской области собрали в помощь бойцам специальной военной операции 350 миллионов рублей, заявил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Соколов в пятницу открыл партийную конференцию темой патриотизма и поддержки СВО.
"Жители Кировской области собрали в помощь защитникам Родины более 350 миллионов рублей, 92 гуманитарных конвоя, 1700 тонн груза, 205 тысяч маскировочных сетей, 258 машин. Мы победим, потому что мы вместе", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
"Сегодня Россия проходит время максимальной сосредоточенности. Мы противостоим давлению на информационном, экономическом и военном фронтах. Десятки тысяч наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Среди них – семь Героев России: Владислав Головин, Роман Кулаков, Андрей Митяшин, Сергей Пятин, Александр Чешаев, посмертно – Денис Ягидаров, Эдуард Сабиров", – приводятся в сообщении слова Соколова.
В память о бойцах, павших на полях сражений, он объявил минуту молчания. Глава региона обратил внимание на то, что ни одна семья участников СВО не должна остаться без поддержки.
"Наша обязанность – быть рядом с семьями защитников, помогать их детям, решать пусть небольшие, но жизненно важные для них вопросы. Каждый депутат, каждый член и сторонник партии "Единая России" должен считать делом чести брать шефство над семьями наших героев", - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в Кировской области действует 92 меры поддержки участников СВО и их семей. Работает социальный контракт: теперь участники СВО могут заключить его без оценки дохода семьи, такая мера принята по рекомендации филиала фонда "Защитники Отечества". Более 50 человек воспользовались такой возможностью. Регион помогает бойцам с возвращением к мирной жизни, трудоустройством, обучением, лечением и реабилитацией.
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Кировская областьКировская областьРоссияАлександр СоколовЕдиная Россия
 
 
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