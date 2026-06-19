СК запросил доклад после сюжета о наезде байкеров на пенсионерку в Бурятии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бурятии подросток на питбайке сбил пожилую женщину во дворе жилого дома.
- Пострадавшая, являющаяся заслуженным учителем, получила переломы, а виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия.
- Председатель Следственного комитета России обратил внимание на этот случай после телесюжета и поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
УЛАН-УДЭ, 19 июн - РИА Новости. СК России затребовал доклад после телесюжета о наезде на пенсионерку несовершеннолетними байкерами в Бурятии, сообщается в канале ведомства на платформе "Макс".
"Внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации обращено на сюжет правовой телепередачи, согласно которому в Бурятии подросток, управляя питбайком, на большой скорости сбил пожилую женщину во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.
По данным СК, пострадавшая, являющаяся заслуженным учителем, получила переломы. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, а на суде по поводу компенсации причиненного вреда защита выдвинула версию о том, что пострадавшая виновата сама. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отметили в СК.