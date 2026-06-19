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СК запросил доклад после сюжета о наезде байкеров на пенсионерку в Бурятии - РИА Новости, 19.06.2026
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19:32 19.06.2026
СК запросил доклад после сюжета о наезде байкеров на пенсионерку в Бурятии

СК РФ запросил доклад после сюжета о наезде байкеров на пенсионерку в Бурятии

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Бурятии подросток на питбайке сбил пожилую женщину во дворе жилого дома.
  • Пострадавшая, являющаяся заслуженным учителем, получила переломы, а виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия.
  • Председатель Следственного комитета России обратил внимание на этот случай после телесюжета и поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
УЛАН-УДЭ, 19 июн - РИА Новости. СК России затребовал доклад после телесюжета о наезде на пенсионерку несовершеннолетними байкерами в Бурятии, сообщается в канале ведомства на платформе "Макс".
"Внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации обращено на сюжет правовой телепередачи, согласно которому в Бурятии подросток, управляя питбайком, на большой скорости сбил пожилую женщину во дворе жилого дома", - говорится в сообщении.
По данным СК, пострадавшая, являющаяся заслуженным учителем, получила переломы. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, а на суде по поводу компенсации причиненного вреда защита выдвинула версию о том, что пострадавшая виновата сама. Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Главой ведомства дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - отметили в СК.
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ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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