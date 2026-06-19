В Тюмени арестовали подозреваемого в надругательстве над девочкой в лифте

ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Суд отправил под стражу жителя города Нефтеюганска, обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой в лифте, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.

"Арестован житель города Нефтеюганска, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.