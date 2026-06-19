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В Тюмени арестовали подозреваемого в надругательстве над девочкой в лифте - РИА Новости, 19.06.2026
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16:38 19.06.2026
В Тюмени арестовали подозреваемого в надругательстве над девочкой в лифте

Обвиняемого в надругательстве над девочкой в лифте в Тюмени мужчину арестовали

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Нефтеюганска 1993 года рождения обвиняется в сексуальном насилии над девочкой в лифте в Тюмени.
  • Суд отправил обвиняемого под стражу, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.
ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Суд отправил под стражу жителя города Нефтеюганска, обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой в лифте, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.
По версии следствия, во вторник около 18.20 мск мужчина, желая удовлетворить свои половые потребности, напал на девочку в лифте дома по улице 30 лет Победы в Тюмени и скрылся. Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель Нефтеюганска 1993 года рождения.
"Арестован житель города Нефтеюганска, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНефтеюганскТюменская областьТюменьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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