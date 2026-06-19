В Тюмени арестовали подозреваемого в надругательстве над девочкой в лифте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Нефтеюганска 1993 года рождения обвиняется в сексуальном насилии над девочкой в лифте в Тюмени.
- Суд отправил обвиняемого под стражу, проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательств.
ТЮМЕНЬ, 19 июн – РИА Новости. Суд отправил под стражу жителя города Нефтеюганска, обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой в лифте, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тюменской области.
По версии следствия, во вторник около 18.20 мск мужчина, желая удовлетворить свои половые потребности, напал на девочку в лифте дома по улице 30 лет Победы в Тюмени и скрылся. Следователи СК России совместно с сотрудниками полиции установили личность подозреваемого, им оказался житель Нефтеюганска 1993 года рождения.
"Арестован житель города Нефтеюганска, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы", - говорится в сообщении.