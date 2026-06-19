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СК передал Белоруссии документы по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми - РИА Новости, 19.06.2026
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14:07 19.06.2026
СК передал Белоруссии документы по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

СК передал Минску копии документов об атаке ВСУ на автобус с детьми под Брянском

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СК передал белорусским коллегам копии документов по уголовному делу об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.
  • ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, в результате погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
  • Путин поручил Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. СК РФ передал белорусским коллегам копии документов по уголовному делу об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках исполнения поручения о правовой помощи белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов", - сказала она.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.
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