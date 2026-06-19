СК передал Белоруссии документы по делу об атаке ВСУ на автобус с детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СК передал белорусским коллегам копии документов по уголовному делу об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области.
- ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, в результате погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
- Путин поручил Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. СК РФ передал белорусским коллегам копии документов по уголовному делу об атаке ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В рамках исполнения поручения о правовой помощи белорусским коллегам переданы копии необходимых процессуальных документов", - сказала она.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из Речицы Гомельской области Белоруссии.