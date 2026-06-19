В Приангарье арестовали семь участников экстремистского движения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутской области арестованы семеро мужчин, обвиняемых в участии в экстремистской организации.
- Двое из задержанных являются лидерами запрещенного в России экстремистского движения и занимают высшее положение в преступной иерархии на территории городов Зимы и Саянска.
- У обвиняемых изъята запрещенная литература, 1 миллион рублей и документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников движения.
ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Лидеры и участники экстремистского движения арестованы в Иркутской области, обвинение предъявлено семерым мужчинам, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следователями СК России при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии задержаны 7 человек. По ходатайству следствия всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация и участие в деятельности экстремистской организации".
По версии следствия, двое из мужчин являются лидерами запрещенного в РФ экстремистского движения и занимают высшее положение в преступной иерархии на территории городов Зимы и Саянска. Обвиняемые совместно с активными участниками движения проводили личные беседы с людьми, разделяющими криминальные взгляды, разъясняли им основы идеологии экстремистской организации, а также пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов.
Кроме того, они собирали и распределяли денежные средства среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, в том числе содержащихся в исправительных учреждениях.
По местам жительства задержанных проведены обыски, изъята запрещенная литература, 1 миллион рублей, а также документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников движения.