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В Приангарье арестовали семь участников экстремистского движения - РИА Новости, 19.06.2026
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11:35 19.06.2026
В Приангарье арестовали семь участников экстремистского движения

СК: В Приангарье арестовали семь участников экстремистского движения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области арестованы семеро мужчин, обвиняемых в участии в экстремистской организации.
  • Двое из задержанных являются лидерами запрещенного в России экстремистского движения и занимают высшее положение в преступной иерархии на территории городов Зимы и Саянска.
  • У обвиняемых изъята запрещенная литература, 1 миллион рублей и документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников движения.
ИРКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Лидеры и участники экстремистского движения арестованы в Иркутской области, обвинение предъявлено семерым мужчинам, сообщило СУСК РФ по региону.
"Следователями СК России при содействии сотрудников полиции и СОБР Росгвардии задержаны 7 человек. По ходатайству следствия всем обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ "Организация и участие в деятельности экстремистской организации".
По версии следствия, двое из мужчин являются лидерами запрещенного в РФ экстремистского движения и занимают высшее положение в преступной иерархии на территории городов Зимы и Саянска. Обвиняемые совместно с активными участниками движения проводили личные беседы с людьми, разделяющими криминальные взгляды, разъясняли им основы идеологии экстремистской организации, а также пропагандировали агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов.
Кроме того, они собирали и распределяли денежные средства среди лиц, поддерживающих криминальную субкультуру, в том числе содержащихся в исправительных учреждениях.
По местам жительства задержанных проведены обыски, изъята запрещенная литература, 1 миллион рублей, а также документация, подтверждающая сбор и распределение денежных средств среди участников движения.
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