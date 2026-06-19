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Синоптики предупредили о непогоде в пятницу в Москве - РИА Новости, 19.06.2026
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17:28 19.06.2026
Синоптики предупредили о непогоде в пятницу в Москве

Москвичей призвали быть острожными на улице в непогоду в пятницу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра до 15 метров в секунду.
  • Жителям Москвы рекомендуют быть внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Жителям Москвы следует соблюдать осторожность на улице в пятницу из-за непогоды, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства.
Ранее синоптик рассказал РИА Новости, что кратковременные дожди во второй половине дня, локальные грозы и температура воздуха до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в пятницу.
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21.00 19 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
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