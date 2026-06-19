Медиаменеджер призвал журналистов ШОС разработать правила использования ИИ

По его словам, доверие аудитории к традиционным СМИ является ключевой ценностью, поэтому использование ИИ в журналистике должно находиться под строгим контролем.

"За каждым материалом, даже созданным с использованием искусственного интеллекта, должен стоять конкретный человек с конкретным именем и фамилией. Должны быть ответственные за ошибки, а также за распространение преднамеренной или непреднамеренной дезинформации. Эту ответственность важно сохранять", - сказал Горностаев.