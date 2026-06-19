Рейтинг@Mail.ru
Медиаменеджер призвал журналистов ШОС разработать правила использования ИИ - РИА Новости, 19.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 19.06.2026
Медиаменеджер призвал журналистов ШОС разработать правила использования ИИ

Медиаменеджер предложил журналистам ШОС разработать правила использования ИИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия сегодня Дмитрий Горностаев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Горностаев считает, что профессиональному журналистскому сообществу стран ШОС необходимо разработать единые правила использования искусственного интеллекта в работе.
  • По словам Горностаева, за каждым материалом, даже созданным с использованием искусственного интеллекта, должен стоять конкретный человек, ответственный за ошибки и дезинформацию.
  • Цель медиафорума ШОС — укрепление сотрудничества между СМИ государств-членов ШОС и развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Профессиональному журналистскому сообществу стран ШОС необходимо разработать единые правила использования искусственного интеллекта в работе, считает заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
«
"Необходимо на уровне профессионального сообщества разработать единые правила использования искусственного интеллекта в журналисткой работе", - сказал Горностаев в ходе медиафорума ШОС в киргизской Чолпон-Ате.
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Искусственный интеллект не должен выйти из-под контроля, заявила Симоньян
17 июня, 12:52
По его словам, доверие аудитории к традиционным СМИ является ключевой ценностью, поэтому использование ИИ в журналистике должно находиться под строгим контролем.
"За каждым материалом, даже созданным с использованием искусственного интеллекта, должен стоять конкретный человек с конкретным именем и фамилией. Должны быть ответственные за ошибки, а также за распространение преднамеренной или непреднамеренной дезинформации. Эту ответственность важно сохранять", - сказал Горностаев.
Медиафорум государств-членов ШОС проходит на Иссык-Куле. Его целью является укрепление сотрудничества между средствами массовой информации государств-членов ШОС, развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере, а также формирование устойчивого профессионального диалога в условиях цифровой трансформации глобального медиапространства.
В работе медиафорума принимают участие более 25 представителей официальных делегаций государств-членов ШОС.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
"Россия сегодня" повысила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO
4 мая, 10:00
 
ТехнологииИссык-Куль (озеро)Дмитрий ГорностаевШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала