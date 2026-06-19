Медиаменеджер призвал журналистов ШОС разработать правила использования ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Горностаев считает, что профессиональному журналистскому сообществу стран ШОС необходимо разработать единые правила использования искусственного интеллекта в работе.
- По словам Горностаева, за каждым материалом, даже созданным с использованием искусственного интеллекта, должен стоять конкретный человек, ответственный за ошибки и дезинформацию.
- Цель медиафорума ШОС — укрепление сотрудничества между СМИ государств-членов ШОС и развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 19 июн - РИА Новости. Профессиональному журналистскому сообществу стран ШОС необходимо разработать единые правила использования искусственного интеллекта в работе, считает заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев.
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"Необходимо на уровне профессионального сообщества разработать единые правила использования искусственного интеллекта в журналисткой работе", - сказал Горностаев в ходе медиафорума ШОС в киргизской Чолпон-Ате.
По его словам, доверие аудитории к традиционным СМИ является ключевой ценностью, поэтому использование ИИ в журналистике должно находиться под строгим контролем.
"За каждым материалом, даже созданным с использованием искусственного интеллекта, должен стоять конкретный человек с конкретным именем и фамилией. Должны быть ответственные за ошибки, а также за распространение преднамеренной или непреднамеренной дезинформации. Эту ответственность важно сохранять", - сказал Горностаев.
Медиафорум государств-членов ШОС проходит на Иссык-Куле. Его целью является укрепление сотрудничества между средствами массовой информации государств-членов ШОС, развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере, а также формирование устойчивого профессионального диалога в условиях цифровой трансформации глобального медиапространства.
В работе медиафорума принимают участие более 25 представителей официальных делегаций государств-членов ШОС.