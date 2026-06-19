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Шохин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 19.06.2026
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16:55 19.06.2026
Шохин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

Шохин заявил, что незначительное снижение ключевой ставки вызвало разочарование

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выразил разочарование снижением ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентного пункта.
  • По мнению Шохина, ставку следовало снижать более агрессивно.
  • Шохин отметил, что многие нормативы стали более жесткими, и это влияет на возможности бизнеса получать кредиты.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 0,25 процентного пункта вызвало у него разочарование.
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.
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"Вообще-то разочарование", - ответил Шохин в интервью "ИС Вести" на вопрос, как он оценивает решение Банка России.
Шохин добавил, что призывал более агрессивно снижать ставку.
По его словам, не только ставка сама по себе влияет на бизнес, но регуляторика. "Многие нормативы стали более жесткими, и банки внимательно, скажем, смотрят на потенциальных заемщиков, оценивают их платежеспособность, в том числе будущую. И часто предприятия, как говорится, постучавшись в дверь к банкам, уходят (ни с чем - ред.). Это тоже одна из проблем", - пояснил глава РСПП.
"И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей, и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина (глава ЦБ - ред.) сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются", - продолжил он.
Накануне он говорил, что считает логичным на заседании Банка России в пятницу снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13,5%.
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