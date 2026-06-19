Шохин прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 0,25 процентного пункта вызвало у него разочарование.