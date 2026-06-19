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Психолог рассказала о процессе сепарации у девочек и мальчиков - РИА Новости, 19.06.2026
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19:45 19.06.2026
Психолог рассказала о процессе сепарации у девочек и мальчиков

Психолог Покусаева: дочери раньше сыновей готовы съехать от родителей

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкПара
Пара - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Готовность к переезду от родителей у девочек наступает раньше, чем у мальчиков, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
  • Девочки более социальные и быстрее отправляются во взрослую жизнь по сравнению с мальчиками.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Готовность к переезду от родителей у девочек наступает раньше, чем у мальчиков, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
"В основном девочки готовы сепарироваться раньше. Они более социальные, быстрее отправляются во взрослую жизнь. Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные", - сказала Покусаева 360.ru.
По словам психолога, внутренняя зрелость чаще приходит к девочкам раньше, чем к их сверстникам-юношам.
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