Психолог рассказала о процессе сепарации у девочек и мальчиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Готовность к переезду от родителей у девочек наступает раньше, чем у мальчиков, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
- Девочки более социальные и быстрее отправляются во взрослую жизнь по сравнению с мальчиками.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Готовность к переезду от родителей у девочек наступает раньше, чем у мальчиков, рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
"В основном девочки готовы сепарироваться раньше. Они более социальные, быстрее отправляются во взрослую жизнь. Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные", - сказала Покусаева 360.ru.
По словам психолога, внутренняя зрелость чаще приходит к девочкам раньше, чем к их сверстникам-юношам.
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