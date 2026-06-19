Краткий пересказ от РИА ИИ
- США профинансировали изучение возбудителя сапа на Украине, хотя случаи этого заболевания там никогда не фиксировались.
- Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове изучал инфекционные болезни животных, в том числе тяжелые заболевания, способные передаваться человеку.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США профинансировали изучение на Украине возбудителя сапа, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.
На брифинге в пятницу он упомянул Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове. В нем изучались инфекционные болезни животных, в том числе тяжелые заболевания, способные передаваться человеку и нанести ущерб сельскохозяйственной отрасли.
"Вызывает вопросы ситуация с возбудителем сапа: отдельный проект по его изучению был профинансирован и завершен в рамках американской программы зоонозных инфекций, несмотря на то, что случаи данного заболевания никогда не фиксировались на территории Украины", - сказал Ртищев на брифинге.