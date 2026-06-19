МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США профинансировали изучение на Украине возбудителя сапа, случаи которого никогда не были зафиксированы в этой стране, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.