Краткий пересказ от РИА ИИ Роберт Эйджи, глава Американской торговой палаты (AmCham), назвал санкции против РФ неправильным решением, особенно для американского бизнеса.

По его словам, часть санкций, введенных президентскими указами, можно снять, в то время как санкции, утвержденные конгрессом, будут сложнее отменить.

AmCham активно работает над продвижением вопроса снятия или ослабления санкций, особенно в сферах косметики и гражданской авиации.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи назвал санкции против РФ неправильным решением, особенно для американского бизнеса.

По его словам, есть разные санкции, часть из которых введена президентскими указами и их "можно снять хоть завтра".

"Например, введенный (Джо) Байденом запрет на инвестиции. Мы думаем, что это абсолютно неправильное решение, особенно для американского бизнеса. Но также есть некоторые санкции, утвержденные конгрессом. Такие санкции будет сложнее снять", - заявил глава AmCham газете " Ведомости ".

По его словам, нынешние американские власти намерены c окончанием украинского конфликта "максимально ослабить санкционное давление на тех направлениях, где это юридически возможно сделать".

Эйджи при этом отметил, что американский бизнес способствует продвижению вопроса снятия или ослабления санкций именно через Американскую торговую палату.

"Это (AmCham) единственная организация, которая старается убедить американские власти снять некоторые санкции. Наша главная мишень - запрет на инвестиции. Из сфер нас интересуют косметика, гражданская авиация. Мы пытаемся убедить американское правительство в том, что санкции на этих направлениях могут быть ослаблены и, соответственно, сняты еще до завершения конфликта", - добавил он.