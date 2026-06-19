На Мемориальном военном кладбище простились с космонавтом Самокутяевым

Краткий пересказ от РИА ИИ Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.

Среди присутствующих на церемонии были заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев, представители Центра подготовки космонавтов и коллеги космонавта по отряду.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым прошла на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил "Роскосмос".

Космонавт Александр Самокутяев ушел из жизни 17 июня на 57-м году.

Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе . Он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Самокутяев служил в ВВС на должностях летчика, старшего летчика, заместителя командира авиационной эскадрильи. В 2000 году пришел в Центр подготовки космонавтов, прошел общекосмическую подготовку и 2011, а также 2014-2015 годах совершил полеты на МКС, выполнил два выхода в открытый космос.

После ухода из ЦПК космонавт в 2021 году был избран депутатом Госдумы