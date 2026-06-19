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На Мемориальном военном кладбище простились с космонавтом Самокутяевым - РИА Новости, 19.06.2026
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20:03 19.06.2026
На Мемориальном военном кладбище простились с космонавтом Самокутяевым

На Мемориальном военном кладбище простились с летчиком-космонавтом Самокутяевым

© Фото : Роскосмос/MAXЦеремония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым
Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : Роскосмос/MAX
Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах.
  • Среди присутствующих на церемонии были заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Крикалев, представители Центра подготовки космонавтов и коллеги космонавта по отряду.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церемония прощания с космонавтом Александром Самокутяевым прошла на военном мемориальном кладбище в Мытищах, сообщил "Роскосмос".
Москве простились с Героем РФ, летчиком-космонавтом Александром Самокутяевым. Траурная церемония прошла на Федеральном военном мемориальном кладбище "Пантеон защитников Отечества", - говорится в сообщении госкорпорации на платформе "Макс".
Отмечается, что на церемонии присутствовали заместитель гендиректора "Роскосмоса", спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области космоса Сергей Крикалев, а также представители Центра подготовки космонавтов и коллеги космонавта по отряду.
Космонавт Александр Самокутяев ушел из жизни 17 июня на 57-м году.
Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. Он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Самокутяев служил в ВВС на должностях летчика, старшего летчика, заместителя командира авиационной эскадрильи. В 2000 году пришел в Центр подготовки космонавтов, прошел общекосмическую подготовку и 2011, а также 2014-2015 годах совершил полеты на МКС, выполнил два выхода в открытый космос.
После ухода из ЦПК космонавт в 2021 году был избран депутатом Госдумы.
В 2012 году Самокутяеву было присвоено звание Героя России с вручением медали "Золотая Звезда", а также почетное звание "Летчик-космонавт РФ". Также был награжден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, медалями Минобороны РФ, ведомственными наградами "Роскосмоса".
 
РоссияМытищиМоскваАлександр СамокутяевСергей КрикалевРоскосмосЦентр подготовки космонавтовФедеральное военное мемориальное кладбище
 
 
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