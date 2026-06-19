Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейским лидерам больше не удастся прикрывать внутренние разногласия по вопросу диалога с Россией с помощью Виктора Орбана, отметил журналист Брайан Макдональд.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европейским лидерам больше не удастся прикрывать внутренние разногласия по вопросу диалога с Россией с помощью экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, отметил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X.
"Может быть, они втайне скучают по Виктору Орбану? Годами он служил остальным членам ЕС удобным прикрытием: любые разногласия по России можно было списать на венгерского "смутьяна", — отметил он.
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По словам журналиста, теперь Орбана нет, а "те же самые разногласия никуда не делись".
Ранее газета со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что вопрос о переговорах с Россией разделил страны Евросоюза на два лагеря. По словам источника, многие поддержали идею председателя Евросовета Антониу Кошты возобновить диалог. Против выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По их мнению, сейчас якобы не подходящее для этого время. А когда момент все-таки настанет, то инициативу на себя должны взять Париж, Берлин и Лондон.
В Кремле ранее напомнили, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил об открытости Москвы к контактам с Европой. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.