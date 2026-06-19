СМИ: саммит ЕС был "подмочен" дырявой крышей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саммит Европейского совета в Брюсселе омрачился дырявой крышей, с которой летний дождь капал прямо на столы журналистам, сообщает газета Politico.

Газета опубликовала фотографию с белыми ведрами, которые, вероятно, пришлось поставить в помещении для сбора дождевой воды. Издание отмечает, что тот день выдался крайне жарким.