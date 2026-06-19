СМИ: саммит ЕС был "подмочен" дырявой крышей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время саммита Европейского совета в Брюсселе из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам.
- Европейскому совету понадобится 1 миллиард евро на ремонт штаб-квартиры в Брюсселе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саммит Европейского совета в Брюсселе омрачился дырявой крышей, с которой летний дождь капал прямо на столы журналистам, сообщает газета Politico.
"Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 миллиарда евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился (еще один - ред.) стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу (прямо - ред.) на столы журналистам", - говорится в сообщении издания.
Газета опубликовала фотографию с белыми ведрами, которые, вероятно, пришлось поставить в помещении для сбора дождевой воды. Издание отмечает, что тот день выдался крайне жарким.