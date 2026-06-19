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СМИ: саммит ЕС был "подмочен" дырявой крышей - РИА Новости, 19.06.2026
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08:41 19.06.2026
СМИ: саммит ЕС был "подмочен" дырявой крышей

Politico: саммит ЕС был "подмочен" дырявой крышей, с которой капало на столы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время саммита Европейского совета в Брюсселе из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу на столы журналистам.
  • Европейскому совету понадобится 1 миллиард евро на ремонт штаб-квартиры в Брюсселе.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Саммит Европейского совета в Брюсселе омрачился дырявой крышей, с которой летний дождь капал прямо на столы журналистам, сообщает газета Politico.
"Самая большая утечка этой ночи: к надеждам Европейского совета на получение 1 миллиарда евро для ремонта его штаб-квартиры в Брюсселе в четверг вечером добавился (еще один - ред.) стимул, когда из-за внезапной летней бури вода стала литься через стеклянную крышу (прямо - ред.) на столы журналистам", - говорится в сообщении издания.
Газета опубликовала фотографию с белыми ведрами, которые, вероятно, пришлось поставить в помещении для сбора дождевой воды. Издание отмечает, что тот день выдался крайне жарким.
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