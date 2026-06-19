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Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо - РИА Новости, 19.06.2026
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08:35 19.06.2026
Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо

Сальдо: жители Херсона ждут освобождения, потому что Киев лишил их прав

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона, находящегося под контролем ВСУ, лишены прав.
  • По словам губернатора, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Жители города Херсона, который находится под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Там нет права частного жилища, куда хочешь могут войти (сотрудники украинских служб - ред), кого захотят - могут забрать. То есть права как такового там уже нет. То есть эта территория живет под таким, знаете, пиратским каким-то правом. Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем", - сообщил Сальдо.
Он добавил, что жителей в Херсоне в любой момент могут забрать из дома, предъявить обвинения и больше не отпустить. По словам Сальдо, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни.
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