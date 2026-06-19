Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Сальдо заявил, что жители Херсона, находящегося под контролем ВСУ, лишены прав.
- По словам губернатора, киевский режим делает все, чтобы сделать территорию Херсона непригодной для жизни.
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Жители города Херсона, который находится под оккупацией ВСУ, ждут освобождения, потому что киевская власть лишила их любых прав, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Там нет права частного жилища, куда хочешь могут войти (сотрудники украинских служб - ред), кого захотят - могут забрать. То есть права как такового там уже нет. То есть эта территория живет под таким, знаете, пиратским каким-то правом. Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем", - сообщил Сальдо.
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10 октября 2025, 19:31