Жители Херсона ждут освобождения, заявил Сальдо

"Там нет права частного жилища, куда хочешь могут войти (сотрудники украинских служб - ред), кого захотят - могут забрать. То есть права как такового там уже нет. То есть эта территория живет под таким, знаете, пиратским каким-то правом. Тот, у кого в руках оружие, у кого в руках власть, тот и властвует над всем", - сообщил Сальдо.