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Посол в Молдавии предупредил Ереван о последствиях ухода с рынка России - РИА Новости, 19.06.2026
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04:31 19.06.2026 (обновлено: 05:49 19.06.2026)
Посол в Молдавии предупредил Ереван о последствиях ухода с рынка России

Озеров: Ереван, уйдя с рынка России, наступит на те же грабли, что и Кишинев

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Армения, уходя с российского рынка, может повторить ошибки Молдавии.
  • Доля российского рынка товаров из Молдавии за последние годы сократилась с 20–30 % до 2 %.
  • По словам посла, потеря рынка Молдавии для России незначительна, в то время как для Молдавии потеря российского рынка имеет значение.
КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Армения, уйдя с российского рынка, наступит на те же грабли, что и Молдавия, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров.
"Усилиями властей (Молдавии. – Прим. ред.) за последние годы доля российского рынка была сведена с 20-30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции, Азербайджане, Грузии, Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли. Мы им желаем, как говорится, не то чтобы успеха, а просто понимания своих реальных национальных интересов и возможностей", — сказал Озеров.
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По словам российского посла, в правительстве он говорил с теми людьми, которые отвечают за торгово-экономические отношения с Молдавией.
"И они мне сказали, что если все, так сказать, купить, то, что производят в Молдавии, это меньше одного процента. Потеря Молдавии как рынка для нас не имеет никакого значения. А вот для Молдавии потеря рынка России имеет", — подчеркнул он.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там отмечали, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
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