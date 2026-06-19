Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Армения, уходя с российского рынка, может повторить ошибки Молдавии.

Доля российского рынка товаров из Молдавии за последние годы сократилась с 20–30 % до 2 %.

По словам посла, потеря рынка Молдавии для России незначительна, в то время как для Молдавии потеря российского рынка имеет значение.

КИШИНЕВ, 19 июн — РИА Новости. Армения, уйдя с российского рынка, наступит на те же грабли, что и Молдавия, заявил РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров.

Азербайджане, Грузии, "Усилиями властей ( Молдавии . – Прим. ред.) за последние годы доля российского рынка была сведена с 20-30% по разным группам товаров до 2%. Россия от этого ничего не потеряла, она просто стала закупать те же товары в Турции Армении и так далее. Сейчас вот Армения, похоже, хочет наступить на те же грабли. Мы им желаем, как говорится, не то чтобы успеха, а просто понимания своих реальных национальных интересов и возможностей", — сказал Озеров

По словам российского посла, в правительстве он говорил с теми людьми, которые отвечают за торгово-экономические отношения с Молдавией.

"И они мне сказали, что если все, так сказать, купить, то, что производят в Молдавии, это меньше одного процента. Потеря Молдавии как рынка для нас не имеет никакого значения. А вот для Молдавии потеря рынка России имеет", — подчеркнул он.

Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента Майи Санду в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.