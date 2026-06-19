Житель Рыбинска получил 15 лет за госизмену

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Житель Рыбинска, который собирал для военной разведки Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Ярославской области, осужден на 15 лет, сообщил ЦОС ФСБ.

Отмечается, что Кравченко также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на два года. Он был признан виновным в госизмене в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.