Житель Рыбинска получил 15 лет за госизмену

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Рыбинска Кравченко В. Н. осужден на 15 лет за сбор информации об объектах Минобороны России и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Ярославской области для военной разведки Украины.
- Кравченко также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на два года.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Житель Рыбинска, который собирал для военной разведки Украины информацию об объектах Минобороны России и предприятиях оборонно-промышленного комплекса Ярославской области, осужден на 15 лет, сообщил ЦОС ФСБ.
"Ярославским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России Кравченко В.Н., 1991 г.р... Решением суда злоумышленник приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Кравченко также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на два года. Он был признан виновным в госизмене в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ. Приговор в законную силу пока не вступил.
Отмечается, что Кравченко в интернете поддерживал контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины. По его указанию злоумышленник собирал разведывательную информацию о дислокации объектов Минобороны России, крупных промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры Ярославской области.
Его задержали сотрудники ФСБ. Следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил и расследовал уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (госизмена) и частью второй статьи 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием интернета).