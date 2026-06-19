Гражданин Румынии рассказал, как передал Киеву данные о ПВО в Сочи

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Получивший срок за шпионаж гражданин Румынии признался, что сообщил украинскому куратору положение расчета ПВО ВС РФ по на дороге из Сочи в Адлер, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.