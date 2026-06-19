Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гражданин Румынии Давид Адриан Керчо получил 15 лет за шпионаж за передачу данных о ПВО в Сочи украинским спецслужбам.
- Керчо сообщил украинскому куратору местоположение расчета ПВО ВС РФ по дороге из Сочи в Адлер.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Получивший срок за шпионаж гражданин Румынии признался, что сообщил украинскому куратору положение расчета ПВО ВС РФ по на дороге из Сочи в Адлер, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ.
"Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер. Это было на правой стороне дороги. Я запомнил перекресток, где это было. Позже я нашел это на карте и отправил ему (куратору, - ред.) эту информацию", - сказал Керчо на видео.
На кадрах показано задержание гражданина Румынии. Он отвечает на вопрос оперативников, как его зовут, и представляется Давидом Адрианом. Также демонстрируется оглашение приговора.