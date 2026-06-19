Харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он также отметил, что сформированные подразделения командование планирует отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.