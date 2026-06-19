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Харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей - РИА Новости, 19.06.2026
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Харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей

РИА Новости: харьковский университет формирует стрелковые роты из преподавателей

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение направить курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области.
  • Из преподавателей университета будут сформированы сводные стрелковые роты, которые планируется отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба принято решение не только направлять курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области, но и сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей", - рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что сформированные подразделения командование планирует отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.
В российских силовых структурах ранее в июне сообщали РИА Новости, что курсантов Харьковского национального университета воздушных сил ВСУ отправили на удержание поселка Краснополье под Сумами, где они понесли первые потери.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьСумыИван КожедубВооруженные силы Украины
 
 
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