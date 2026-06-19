Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение направить курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области.
- Из преподавателей университета будут сформированы сводные стрелковые роты, которые планируется отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Руководство Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба приняло решение сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Руководством Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба принято решение не только направлять курсантов для участия в боевых действиях в Сумской области, но и сформировать сводные стрелковые роты из преподавателей", - рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что сформированные подразделения командование планирует отправить в район населенного пункта Избицкое для участия в штурмовых мероприятиях.