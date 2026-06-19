Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Борис Бенулич заявил, что европейские политики настроены на вечную войну с Россией.
- В промежуточном докладе комитета по обороне Швеция и НАТО назвали Россию «определяющей угрозой».
- Финансовый аналитик Питер Абелин отметил, что за последние 25 лет не проводилось никаких предметных переговоров с Москвой.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европейские политики настроены на вечную войну с Россией, заявил журналист Борис Бенулич в эфире шведского канала SwebbTV.
Он прокомментировал промежуточный доклад комитета по обороне, где Россия названа "определяющей угрозой для Швеции и НАТО", а также отмечается якобы нацеленность Москвы на долгосрочный конфликт с Западом и его ценностями и стремление изменить европейский порядок безопасности и мировой порядок, "основанный на правилах".
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"Они утверждают, что Россия всегда будет враждебно относиться к западным ценностям? Как вообще можно такое говорить? По сути, это означает, что нас готовят к вечной войне с Россией", — сказал Бенулич.
Финансовый аналитик Питер Абелин согласился с его мнением и отметил, что никто не понимает сути разногласий в отношениях с Москвой, поскольку за последние 25 лет не проводилось никаких предметных переговоров.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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