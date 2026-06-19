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На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией - РИА Новости, 19.06.2026
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08:30 19.06.2026 (обновлено: 08:39 19.06.2026)
На Западе сделали внезапное заявление о войне с Россией

Журналист Бенулич: европейские политики нацелены на вечную войну с РФ

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Roman Koksarov
Шведские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Борис Бенулич заявил, что европейские политики настроены на вечную войну с Россией.
  • В промежуточном докладе комитета по обороне Швеция и НАТО назвали Россию «определяющей угрозой».
  • Финансовый аналитик Питер Абелин отметил, что за последние 25 лет не проводилось никаких предметных переговоров с Москвой.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Европейские политики настроены на вечную войну с Россией, заявил журналист Борис Бенулич в эфире шведского канала SwebbTV.
Он прокомментировал промежуточный доклад комитета по обороне, где Россия названа "определяющей угрозой для Швеции и НАТО", а также отмечается якобы нацеленность Москвы на долгосрочный конфликт с Западом и его ценностями и стремление изменить европейский порядок безопасности и мировой порядок, "основанный на правилах".
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"Они утверждают, что Россия всегда будет враждебно относиться к западным ценностям? Как вообще можно такое говорить? По сути, это означает, что нас готовят к вечной войне с Россией", — сказал Бенулич.
Финансовый аналитик Питер Абелин согласился с его мнением и отметил, что никто не понимает сути разногласий в отношениях с Москвой, поскольку за последние 25 лет не проводилось никаких предметных переговоров.
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Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Он расширяет инициативы и называет это "сдерживанием агрессии". Кремль не раз выражал обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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