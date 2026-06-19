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В России испытали дрон пятого поколения "Сибирячок-5" - РИА Новости, 19.06.2026
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08:04 19.06.2026
В России испытали дрон пятого поколения "Сибирячок-5"

В РФ испытали дрон "Сибирячок-5", который при потере сигнала сам возвращается

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России прошли успешные стресс-испытания дрона пятого поколения "Сибирячок-5" в условиях плохой погоды и радиоэлектронной борьбы.
  • Дрон способен самостоятельно возвращаться назад при полной потере сигнала благодаря системе визуальной одометрии.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России в условиях РЭБ испытали дрон пятого поколения "Сибирячок-5", способный при потере сигнала самостоятельно возвращаться назад, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Специалисты Госкорпорации Ростех провели успешные стресс-испытания квадрокоптера "Сибирячок-5". Дрон продемонстрировал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается назад с помощью системы визуальной одометрии.
В госкорпорации рассказали, что "Сибирячок-5" относится к пятому поколению отечественных квадрокоптеров. Он имеет автоматические взлет и посадку и способен проводить в полете до 90 минут.
"Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 км от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе. При этом высота полета дрона составляет 1 000 метров, а полезная нагрузка – до 4 килограммов", - отметили в пресс-службе.
"Сибирячок-5" можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. Комплектующие дрона, в том числе камеры, платы, электрические двигатели и контроллеры - полностью российского производства.
"Сибирячок-5" снабжен лазерным дальномером, видеосистемой с 160-кратным оптическим зумом и ночным видением. На него можно устанавливать дополнительный аккумулятор для повышения длительности нахождения в воздухе.
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