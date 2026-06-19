В России испытали дрон пятого поколения "Сибирячок-5"

Краткий пересказ от РИА ИИ В России прошли успешные стресс-испытания дрона пятого поколения "Сибирячок-5" в условиях плохой погоды и радиоэлектронной борьбы.

Дрон способен самостоятельно возвращаться назад при полной потере сигнала благодаря системе визуальной одометрии.

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России в условиях РЭБ испытали дрон пятого поколения "Сибирячок-5", способный при потере сигнала самостоятельно возвращаться назад, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Специалисты Госкорпорации Ростех провели успешные стресс-испытания квадрокоптера "Сибирячок-5". Дрон продемонстрировал высокую живучесть в плохих погодных условиях, включая ледяной дождь, а также эффективно выполнил задачи в зоне помех от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при полной потере сигнала дрон самостоятельно возвращается назад с помощью системы визуальной одометрии.

В госкорпорации рассказали, что "Сибирячок-5" относится к пятому поколению отечественных квадрокоптеров. Он имеет автоматические взлет и посадку и способен проводить в полете до 90 минут.

"Дальность связи позволяет ему работать на удалении до 28 км от пункта управления, что гораздо дальше, чем у иностранных аналогов в этом классе. При этом высота полета дрона составляет 1 000 метров, а полезная нагрузка – до 4 килограммов", - отметили в пресс-службе.

"Сибирячок-5" можно использовать для контроля объектов инфраструктуры, хода строительства или добычи полезных ископаемых, искать людей и фиксировать правонарушения, а также для различных спецзадач. Комплектующие дрона, в том числе камеры, платы, электрические двигатели и контроллеры - полностью российского производства.