Лавров прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО не приведут к укреплению безопасности.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России обеспокоены намерениями Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО, это не приведет к укреплению безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее "помощи" это точно не приведет", - написал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.