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Лавров прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика" - РИА Новости, 19.06.2026
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00:18 19.06.2026
Лавров прокомментировал планы Парижа по созданию "ядерного зонтика"

Лавров: Россия обеспокоена планами Франции по созданию "ядерного зонтика"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО не приведут к укреплению безопасности.
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В России обеспокоены намерениями Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам ЕС и НАТО, это не приведет к укреплению безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Глубокое беспокойство вызывают намерения Парижа предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО. К укреплению безопасности ни самой Франции, ни получателей ее "помощи" это точно не приведет", - написал он в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь".
В российском МИД подчеркнули, что данная статья министра изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
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5 марта, 13:11
 
РоссияПарижФранцияСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
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