"Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, заявил Сечин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Роснефть» в приоритете обеспечивает российских потребителей, практически не отправляя нефтепродукты на экспорт.
- Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельскохозяйственных компаний.
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний.
В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей. При этом в документах о запрете экспорта прописан ряд исключений. Например, разрешено продолжать экспорт нефтепродуктов по межправительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи и прочее.