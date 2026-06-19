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"Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, заявил Сечин - РИА Новости, 19.06.2026
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09:56 19.06.2026
"Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, заявил Сечин

Сечин: "Роснефть" ставит в приоритет поставки нефтепродуктов на внутренний рынок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтенд компании "Роснефть"
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Стенд компании "Роснефть". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Роснефть» в приоритете обеспечивает российских потребителей, практически не отправляя нефтепродукты на экспорт.
  • Компания гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности и сельскохозяйственных компаний.
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.
"Стабильное снабжение российских потребителей моторным топливом - это одна из основных задач компании "Роснефть". Мы практически не уходим на экспорт с нефтепродуктами. Все, что производим, практически все остается на территории РФ", - сказал Сечин в ходе годового собрания акционеров компании.
Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах "Роснефть" гарантирует обеспечение топливом социально значимых объектов, бюджетных предприятий, промышленности, сельскохозяйственных компаний.
В России до 31 июля действует запрет на экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей, дизельного топлива - только для непроизводителей. При этом в документах о запрете экспорта прописан ряд исключений. Например, разрешено продолжать экспорт нефтепродуктов по межправительственным соглашениям, в рамках гуманитарной помощи и прочее.
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ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефть
 
 
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