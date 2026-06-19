"Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, заявил Сечин

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 19 июн - РИА Новости. "Роснефть" практически не отправляет на экспорт нефтепродукты, у нее в приоритете обеспечение российских потребителей, заявил глава компании Игорь Сечин на годовом собрании акционеров.